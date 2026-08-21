Marmara Denizi’nde iki günde 170 sarsıntı

Marmara Denizi'nde salı sabahından itibaren büyüklüğü 3.2'ye ulaşan 170'in üzerinde sarsıntı kaydedildi. Mikro deprem aktivitesinin önemli bir bölümü, İstanbul'un Adalar ilçesi açıklarından geçen faya yakın noktada gerçekleşti. Art arda meydana gelen depremler, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde endişeye neden oldu. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri, depremlerin "büyük bir sarsıntının habercisi" veya "öncüsü" şeklinde yorumlanmasının bilimsel bir dayanağı olmadığını belirtti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugün elimizde, bir mikro deprem kümesinin büyük depremin habercisi olduğunu önceden ayırt edebilecek güvenilir bir yöntem yok" dedi.

Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ise "Adalar fayı yaklaşık 44 kilometrelik bir hat. Aktivite bunun yalnızca 7 kilometrelik çok sınırlı, lokal bir kesiminde yaşanıyor. Kademeli bir tetiklenmeye işaret eden herhangi bir derinlik veya doğrultu göçü gözlemlemiyoruz" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şerif Barış da "Defalarca bu tür deprem etkinlikleri oldu ve arkasından ne orta büyüklükte ne de büyük bir deprem oldu" diye konuştu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, vatandaşların paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör