Haziran ayında yapılan 2022 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için kolar sıvandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu kapsamda üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen yüz binlerce öğrenci, ''Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nasıl?'' sorusunu yöneltiyor. İşte ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 Marmara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
2022 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2022
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Tıp
(İngilizce)
|SAY
|200+5
200+5
190+5
190+5
|205
205
195
195
|4.547
3.980
3.917
4.110
|475,14679
525,55429
512,15922
508,08046
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|11.345
15.700
19.082
22.900
|451,52252
499,97217
469,84356
452,76973
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Diş Hekimliği
(İngilizce)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|23.203
21.900
19.479
18.800
|428,21912
490,59629
469,04674
462,01135
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|32.453
32.700
33.089
32.200
|414,22726
476,24066
445,30823
434,15752
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|48+2
48+2
48+2
48+2
|50
50
50
50
|32.672
37.000
40.978
44.300
|413,91222
470,86605
432,94535
412,45398
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|33.180
30.400
30.610
29.900
|413,18731
479,16487
449,36187
438,63737
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|37.357
35.000
31.780
29.200
|407,63120
473,34565
447,50561
439,90889
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|12.180
11.500
12.715
11.200
|401,58757
416,74780
408,55298
402,62259
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|50.538
45.100
40.108
37.300
|391,62041
460,89836
434,19756
424,69345
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
48+2
48+2
|58
58
50
50
|54.545
53.100
48.956
46.600
|386,94883
451,61857
421,26196
408,82859
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|55.068
51.000
53.531
53.700
|386,37827
454,06099
414,81658
397,71525
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|57.386
51.900
57.159
65.600
|383,86118
452,97793
409,96986
380,77423
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|53+2
53+2
53+2
53+2
|55
55
55
55
|57.564
57.100
56.841
55.100
|383,67115
447,04010
410,37982
395,62387
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
53+2
53+2
|58
58
55
55
|65.882
62.000
57.710
51.800
|374,81651
441,40875
409,23835
400,57800
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|74.143
76.400
83.238
84.100
|366,54389
424,88514
377,84697
358,31638
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Biyomühendislik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|75.927
—
—
—
|364,76739
—-
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|85.332
84.100
88.517
88.700
|355,84872
416,34721
372,08966
353,31589
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Biyomühendislik
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|94.183
96.900
106.704
106.000
|348,06043
402,89076
354,27597
336,09405
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|94.193
76.000
61.200
49.700
|348,05099
425,38331
404,53462
403,85675
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|53+2
53+2
53+2
53+2
|55
55
55
55
|105.910
103.000
113.725
106.000
|338,29088
396,12558
347,98654
336,04412
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|111.339
112.000
116.950
125.000
|333,92373
387,50014
345,19617
321,37525
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|12+1
12+1
12+1
12+1
|13
13
13
13
|118.874
132.000
133.884
122.000
|328,23834
370,01577
332,15238
323,64647
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|123.094
116.000
119.829
95.300
|325,18106
383,98102
342,84659
346,55653
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|127.589
127.000
135.522
132.000
|321,99480
374,15096
330,96295
315,91859
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|130.163
119.000
103.347
90.400
|320,26415
381,08364
357,28037
351,58063
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|135.693
131.000
144.537
197.000
|316,58184
370,44875
324,87216
280,37081
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
12+1
12+1
|15
15
13
13
|140.781
154.000
150.818
126.000
|313,27183
353,17448
320,80512
320,64041
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|141.562
97.500
77.572
58.000
|312,80867
402,22002
384,32268
391,35524
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|13+1
13+1
13+1
13+1
|14
14
14
14
|155.915
178.000
166.361
150.000
|304,29003
337,21709
311,63472
304,41817
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|160.055
150.000
175.570
175.000
|301,92066
356,30973
306,69035
290,53731
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|164.037
148.000
153.404
142.000
|299,72389
357,28542
319,23579
309,62730
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
13+1
13+1
|15
15
14
14
|165.622
155.000
167.608
155.000
|298,85940
352,31207
310,93161
301,38651
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İstatistik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|174.143
222.000
251.799
283.000
|294,44548
314,01227
275,03808
252,05962
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|175.543
173.000
182.640
185.000
|293,73732
340,69551
303,07395
285,96456
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|190.700
201.000
228.376
239.000
|286,35983
324,22470
283,38190
264,70427
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|200.350
195.000
225.774
229.000
|282,07333
327,58494
284,34022
268,20287
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|223.279
213.000
247.536
258.000
|272,58931
318,27781
276,48821
258,90812
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|226.155
219.000
226.017
212.000
|271,45959
315,43751
284,25890
274,39371
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|240.976
250.000
254.805
259.000
|265,95826
301,74516
274,03526
258,63110
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
48
|252.047
234.000
280.213
Dolmadı
|262,18176
308,26318
266,12421
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|13+1
13+1
13+1
13+1
|14
14
14
14
|268.087
294.000
274.781
260.000
|257,06151
285,00091
267,74020
258,43055
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|269.357
284.000
304.088
325.000
|256,66297
288,51978
259,51451
242,45154
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|10+1
6+1
6+1
—
|11
7
7
—
|282.286
188.000
281.164
—
|252,78443
331,37343
265,83937
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|352.179
329.000
325.033
352.000
|234,85760
273,81565
254,23252
236,84863
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
1+0
1+0
|—
1
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Basım Teknolojileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|20
41
35
24
|Dolmadı
497.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
236,41968
Dolmadı
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Hukuk
|EA
|340+9
340+9
340+9
380+10
|349
349
349
390
|10.097
6.100
7.689
9.470
|395,32255
451,27959
430,27794
415,95347
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Hukuk
(İÖ)
|EA
|320+8
340+9
340+9
360+9
|328
349
349
369
|13.384
7.530
10.565
14.100
|388,16269
445,07617
423,14310
406,46040
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|15.943
36.700
—
—
|383,51502
399,58168
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Almanca)
|EA
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|38.794
73.800
113.096
123.000
|357,34837
377,04624
341,69469
323,04348
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|140+4
95+3
95+3
95+3
|144
98
98
98
|48.624
40.300
51.669
56.300
|349,62574
397,00937
377,00570
360,58568
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|62.699
39.400
49.782
48.500
|340,03865
397,61705
378,34931
366,80636
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|70+2
70+2
70+2
75+2
|72
72
72
77
|65.764
60.800
73.919
76.000
|338,15780
384,14903
362,32041
347,06410
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|68.986
47.400
53.505
54.800
|336,24884
392,11493
375,69491
361,66905
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|70.634
68.800
78.289
84.000
|335,28453
379,64919
359,78197
342,34692
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(Almanca)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|73.239
89.100
106.774
118.000
|333,75604
369,43163
344,71958
325,15368
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca)
|EA
|60+2
60+2
70+2
80+2
|62
62
72
82
|123.906
114.000
116.488
134.000
|310,08634
357,56348
340,14679
318,45687
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|149.317
107.000
90.329
88.900
|300,72776
360,79645
353,09239
339,60326
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sosyoloji
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|151.695
133.000
121.256
116.000
|299,88971
349,68800
338,03417
325,95983
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|152.501
128.000
112.758
100.000
|299,63154
351,76554
341,84851
333,62866
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|165.055
165.000
171.452
190.000
|295,54851
337,24580
318,77515
299,26540
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli)
|EA
|15+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
15
15
|168.785
210.000
194.898
209.000
|294,37147
322,07170
311,27762
293,96696
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İktisat
|EA
|140+4
140+4
150+4
160+4
|144
144
154
164
|198.070
193.000
193.728
201.000
|285,94887
327,54377
311,63731
295,98874
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Maliye
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|219.475
189.000
183.692
185.000
|280,46177
328,67363
314,73448
300,54044
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|278.493
259.000
253.506
262.000
|267,49510
308,09100
295,51947
281,14961
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|294.719
—
—
—
|264,37577
—-
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bankacılık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|297.751
291.000
280.877
312.000
|263,80302
300,09227
289,27191
271,14286
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|299.167
254.000
242.139
236.000
|263,53693
309,34811
298,26629
287,17100
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|300.465
280.000
278.510
287.000
|263,28158
302,62481
289,78061
275,97596
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sigortacılık (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|384.565
348.000
356.548
417.000
|249,47274
287,45085
274,54268
254,20282
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|394.626
350.000
368.539
439.000
|247,99403
287,17660
272,48136
251,20596
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|395.721
341.000
347.078
404.000
|247,83525
288,91052
276,23615
256,02641
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|446.734
376.000
374.833
438.000
|240,88037
282,06118
271,43853
251,38840
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|457.260
459.000
491.297
594.000
|239,53212
267,56458
254,62303
233,65601
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
0
|Dolmadı
689.000
617.947
Dolmadı
|Dolmadı
237,46561
240,11045
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat
(Arapça)
|SÖZ
|35+1
40+1
40+1
40+1
|36
41
41
41
|2.783
2.760
3.353
3.230
|403,90549
436,52797
434,16257
422,05369
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstabul) (Devlet)
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|3.663
—
—
—
|398,01180
—-
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|4.214
5.840
6.055
4.980
|394,88591
418,31912
420,93480
413,27649
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat
(İngilizce)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|6.967
5.220
4.817
3.950
|383,38850
420,95964
425,99657
417,93819
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|8.944
7.910
5.268
5.950
|377,47648
410,85590
423,96205
409,61845
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|10.858
11.400
11.194
10.900
|372,71230
401,93182
406,82186
395,80829
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|12.044
10.100
10.910
12.300
|370,01744
404,81679
407,36997
392,92907
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|255+7
280+7
280+7
300+8
|262
287
287
308
|13.881
10.300
12.013
10.000
|366,43749
404,32164
405,13216
397,93806
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
80+2
80+2
|62
72
82
82
|23.696
18.200
22.856
18.900
|351,92971
389,59292
389,23709
382,50574
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|23.809
19.800
23.924
30.500
|351,79527
387,26088
388,03560
369,60918
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul)(Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|24.330
17.800
20.917
27.100
|351,13469
390,31676
391,62171
372,87507
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|25.975
—
—
—
|349,31507
—-
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|26.728
22.900
22.570
18.000
|348,44309
383,10199
389,59215
383,74171
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|33.403
28.900
25.763
33.800
|341,84800
376,17049
386,03547
366,80905
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|41.597
—
—
—
|335,11691
—-
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|43.191
37.500
46.009
60.700
|333,92666
367,96732
369,35568
348,83764
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Film Tasarımı ve Yönetimi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|45.066
38.500
39.730
50.500
|332,56659
367,21065
373,76312
354,67958
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|50.068
49.100
51.580
59.700
|329,17199
359,31010
365,84876
349,36545
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|52.032
34.800
28.390
27.800
|327,92834
370,41043
383,42567
372,21801
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|105+3
105+3
105+3
105+3
|108
108
108
108
|68.650
55.400
55.578
65.800
|318,53448
355,25175
363,49496
346,24265
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|80.977
66.800
67.313
67.700
|312,75852
348,62668
357,10095
345,29262
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|88.081
71.800
84.494
121.000
|309,69056
346,04025
349,21685
324,52282
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|5.770
5.050
5.176
4.610
|435,17487
454,85006
450,77683
444,89842
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|7.041
6.130
6.996
6.910
|426,54616
446,59291
437,48770
427,59092
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|12.297
12.800
13.995
13.200
|401,13114
411,16140
403,29576
392,57760
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|12.297
12.800
13.995
13.200
|401,13114
411,16140
403,29576
392,57760
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca)
|DİL
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|19.134
18.800
18.399
18.400
|376,57375
388,53398
386,00458
369,49095
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
40+1
40+1
40+1
|24
41
30
41
|Dolmadı
75.800
Dolmadı
59.200
|Dolmadı
217,50672
Dolmadı
237,08283
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
60+2
|34
52
52
62
|Dolmadı
62.000
64.781
57.000
|Dolmadı
252,72769
246,49821
242,34039
Marmara Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|
Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|336,81123
367,73353
|201.533
185.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|321,46317
350,03302
|256.421
237.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|320,70271
341,38192
|259.338
267.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
90+3
|103
93
|318,58939
333,77086
|268.239
297.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|316,13789
343,03154
|278.947
261.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|299,95363
321,85602
|359.724
350.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|295,44496
318,24434
|386.402
368.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|295,32527
319,85766
|387.159
360.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|291,35789
312,26628
|412.453
400.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|287,97104
308,31580
|435.490
423.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|287,91374
317,00085
|435.872
374.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|283,84810
305,36952
|465.127
441.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|283,22481
311,07983
|469.717
407.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|280,68307
297,84054
|489.480
490.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|279,76985
297,01957
|496.615
495.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|277,72693
291,74306
|513.082
533.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|276,77740
297,13714
|520.979
495.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|274,93582
302,43094
|536.527
459.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|273,88048
292,02538
|545.860
531.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|270,28850
284,02098
|577.977
593.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|268,28495
283,88065
|596.736
594.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|266,90938
271,45722
|609.900
703.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|262,77481
281,20797
|650.945
616.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
| Moda Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|262,25023
277,90797
|656.478
644.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|259,11954
273,49577
|689.475
684.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(istanbul) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|255,95700
265,76987
|724.424
757.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|255,53769
270,83163
|729.295
708.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|254,82017
267,59975
|737.527
739.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
1+0
|1
—-
|254,39972
—
|742.258
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|251,88907
269,31021
|771.505
723.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|251,35086
271,98896
|777.943
698.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Moda Tasarımı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|75+2
50+2
|77
52
|250,52898
267,30402
|787.519
742.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|249,48795
259,44182
|799.842
823.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|248,73416
263,24719
|808.608
783.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|244,18525
259,38290
|862.746
823.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|242,83683
261,44353
|878.637
801.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|236,55835
251,81619
|951.756
907.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
3+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—