Haberler Yaşam Haberleri Marmara Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM tercih kılavuzu ile Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.7.2022 12:10

Marmara Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM tercih kılavuzu ile Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı!

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı, üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına odaklandı. İyi bir üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler ise Marmara Üniversitesi taban puanları araştırmasına çıktı. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Marmara Üniversitesi taban puanları nasıl? İşte 2022 ÖSYM tercih kılavuzu ile Marmara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Marmara Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM tercih kılavuzu ile Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı!

Haziran ayında yapılan 2022 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için kolar sıvandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu kapsamda üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen yüz binlerce öğrenci, ''Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nasıl?'' sorusunu yöneltiyor. İşte ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 Marmara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

2022 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2022

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Marmara Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Tıp
(İngilizce)		 SAY 200+5
200+5
190+5
190+5		 205
205
195
195		 4.547
3.980
3.917
4.110		 475,14679
525,55429
512,15922
508,08046
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 11.345
15.700
19.082
22.900		 451,52252
499,97217
469,84356
452,76973
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Diş Hekimliği
(İngilizce)		 SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 23.203
21.900
19.479
18.800		 428,21912
490,59629
469,04674
462,01135
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.453
32.700
33.089
32.200		 414,22726
476,24066
445,30823
434,15752
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 48+2
48+2
48+2
48+2		 50
50
50
50		 32.672
37.000
40.978
44.300		 413,91222
470,86605
432,94535
412,45398
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 33.180
30.400
30.610
29.900		 413,18731
479,16487
449,36187
438,63737
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Eczacılık SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 37.357
35.000
31.780
29.200		 407,63120
473,34565
447,50561
439,90889
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 12.180
11.500
12.715
11.200		 401,58757
416,74780
408,55298
402,62259
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 50.538
45.100
40.108
37.300		 391,62041
460,89836
434,19756
424,69345
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56+2
56+2
48+2
48+2		 58
58
50
50		 54.545
53.100
48.956
46.600		 386,94883
451,61857
421,26196
408,82859
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 55.068
51.000
53.531
53.700		 386,37827
454,06099
414,81658
397,71525
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 57.386
51.900
57.159
65.600		 383,86118
452,97793
409,96986
380,77423
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 53+2
53+2
53+2
53+2		 55
55
55
55		 57.564
57.100
56.841
55.100		 383,67115
447,04010
410,37982
395,62387
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 56+2
56+2
53+2
53+2		 58
58
55
55		 65.882
62.000
57.710
51.800		 374,81651
441,40875
409,23835
400,57800
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.143
76.400
83.238
84.100		 366,54389
424,88514
377,84697
358,31638
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Biyomühendislik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


 1


 75.927


 364,76739
—-
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 85.332
84.100
88.517
88.700		 355,84872
416,34721
372,08966
353,31589
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Biyomühendislik
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 94.183
96.900
106.704
106.000		 348,06043
402,89076
354,27597
336,09405
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 94.193
76.000
61.200
49.700		 348,05099
425,38331
404,53462
403,85675
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53+2
53+2
53+2
53+2		 55
55
55
55		 105.910
103.000
113.725
106.000		 338,29088
396,12558
347,98654
336,04412
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 111.339
112.000
116.950
125.000		 333,92373
387,50014
345,19617
321,37525
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12+1
12+1
12+1
12+1		 13
13
13
13		 118.874
132.000
133.884
122.000		 328,23834
370,01577
332,15238
323,64647
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 123.094
116.000
119.829
95.300		 325,18106
383,98102
342,84659
346,55653
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Matematik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 127.589
127.000
135.522
132.000		 321,99480
374,15096
330,96295
315,91859
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İç Mimarlık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 130.163
119.000
103.347
90.400		 320,26415
381,08364
357,28037
351,58063
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 135.693
131.000
144.537
197.000		 316,58184
370,44875
324,87216
280,37081
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
12+1
12+1		 15
15
13
13		 140.781
154.000
150.818
126.000		 313,27183
353,17448
320,80512
320,64041
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 141.562
97.500
77.572
58.000		 312,80867
402,22002
384,32268
391,35524
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13+1
13+1
13+1
13+1		 14
14
14
14		 155.915
178.000
166.361
150.000		 304,29003
337,21709
311,63472
304,41817
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 160.055
150.000
175.570
175.000		 301,92066
356,30973
306,69035
290,53731
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 164.037
148.000
153.404
142.000		 299,72389
357,28542
319,23579
309,62730
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
13+1
13+1		 15
15
14
14		 165.622
155.000
167.608
155.000		 298,85940
352,31207
310,93161
301,38651
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İstatistik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 174.143
222.000
251.799
283.000		 294,44548
314,01227
275,03808
252,05962
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 175.543
173.000
182.640
185.000		 293,73732
340,69551
303,07395
285,96456
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kimya SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 190.700
201.000
228.376
239.000		 286,35983
324,22470
283,38190
264,70427
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kimya Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 200.350
195.000
225.774
229.000		 282,07333
327,58494
284,34022
268,20287
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fizik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 223.279
213.000
247.536
258.000		 272,58931
318,27781
276,48821
258,90812
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 226.155
219.000
226.017
212.000		 271,45959
315,43751
284,25890
274,39371
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Biyoloji SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 240.976
250.000
254.805
259.000		 265,95826
301,74516
274,03526
258,63110
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
48		 252.047
234.000
280.213
Dolmadı		 262,18176
308,26318
266,12421
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13+1
13+1
13+1
13+1		 14
14
14
14		 268.087
294.000
274.781
260.000		 257,06151
285,00091
267,74020
258,43055
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fizik SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 269.357
284.000
304.088
325.000		 256,66297
288,51978
259,51451
242,45154
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 10+1
6+1
6+1
 11
7
7
 282.286
188.000
281.164
 252,78443
331,37343
265,83937
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 352.179
329.000
325.033
352.000		 234,85760
273,81565
254,23252
236,84863
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
1+0
1+0
1

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Basım Teknolojileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 20
41
35
24		 Dolmadı
497.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
236,41968
Dolmadı
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk EA 340+9
340+9
340+9
380+10		 349
349
349
390		 10.097
6.100
7.689
9.470		 395,32255
451,27959
430,27794
415,95347
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk
(İÖ)		 EA 320+8
340+9
340+9
360+9		 328
349
349
369		 13.384
7.530
10.565
14.100		 388,16269
445,07617
423,14310
406,46040
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 15.943
36.700

 383,51502
399,58168
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Almanca)		 EA 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 38.794
73.800
113.096
123.000		 357,34837
377,04624
341,69469
323,04348
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 140+4
95+3
95+3
95+3		 144
98
98
98		 48.624
40.300
51.669
56.300		 349,62574
397,00937
377,00570
360,58568
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 62.699
39.400
49.782
48.500		 340,03865
397,61705
378,34931
366,80636
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İktisat
(İngilizce)		 EA 70+2
70+2
70+2
75+2		 72
72
72
77		 65.764
60.800
73.919
76.000		 338,15780
384,14903
362,32041
347,06410
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 68.986
47.400
53.505
54.800		 336,24884
392,11493
375,69491
361,66905
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 70.634
68.800
78.289
84.000		 335,28453
379,64919
359,78197
342,34692
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(Almanca)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 73.239
89.100
106.774
118.000		 333,75604
369,43163
344,71958
325,15368
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca)		 EA 60+2
60+2
70+2
80+2		 62
62
72
82		 123.906
114.000
116.488
134.000		 310,08634
357,56348
340,14679
318,45687
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 149.317
107.000
90.329
88.900		 300,72776
360,79645
353,09239
339,60326
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sosyoloji
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 151.695
133.000
121.256
116.000		 299,88971
349,68800
338,03417
325,95983
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 152.501
128.000
112.758
100.000		 299,63154
351,76554
341,84851
333,62866
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 165.055
165.000
171.452
190.000		 295,54851
337,24580
318,77515
299,26540
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Uluslararası İşletme Yönetimi
(İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli)		 EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
15
15		 168.785
210.000
194.898
209.000		 294,37147
322,07170
311,27762
293,96696
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İktisat EA 140+4
140+4
150+4
160+4		 144
144
154
164		 198.070
193.000
193.728
201.000		 285,94887
327,54377
311,63731
295,98874
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Maliye EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 219.475
189.000
183.692
185.000		 280,46177
328,67363
314,73448
300,54044
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 278.493
259.000
253.506
262.000		 267,49510
308,09100
295,51947
281,14961
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe
(İngilizce)		 EA 40+1


 41


 294.719


 264,37577
—-
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bankacılık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 297.751
291.000
280.877
312.000		 263,80302
300,09227
289,27191
271,14286
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 299.167
254.000
242.139
236.000		 263,53693
309,34811
298,26629
287,17100
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Ekonometri EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 300.465
280.000
278.510
287.000		 263,28158
302,62481
289,78061
275,97596
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sigortacılık (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 384.565
348.000
356.548
417.000		 249,47274
287,45085
274,54268
254,20282
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sermaye Piyasası (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 394.626
350.000
368.539
439.000		 247,99403
287,17660
272,48136
251,20596
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Yerel Yönetimler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 395.721
341.000
347.078
404.000		 247,83525
288,91052
276,23615
256,02641
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 446.734
376.000
374.833
438.000		 240,88037
282,06118
271,43853
251,38840
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 457.260
459.000
491.297
594.000		 239,53212
267,56458
254,62303
233,65601
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
0		 Dolmadı
689.000
617.947
Dolmadı		 Dolmadı
237,46561
240,11045
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İlahiyat
(Arapça)		 SÖZ 35+1
40+1
40+1
40+1		 36
41
41
41		 2.783
2.760
3.353
3.230		 403,90549
436,52797
434,16257
422,05369
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstabul) (Devlet)		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.)		 SÖZ 5+0


 5


 3.663


 398,01180
—-
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 4.214
5.840
6.055
4.980		 394,88591
418,31912
420,93480
413,27649
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İlahiyat
(İngilizce)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 6.967
5.220
4.817
3.950		 383,38850
420,95964
425,99657
417,93819
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 8.944
7.910
5.268
5.950		 377,47648
410,85590
423,96205
409,61845
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 10.858
11.400
11.194
10.900		 372,71230
401,93182
406,82186
395,80829
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 12.044
10.100
10.910
12.300		 370,01744
404,81679
407,36997
392,92907
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 255+7
280+7
280+7
300+8		 262
287
287
308		 13.881
10.300
12.013
10.000		 366,43749
404,32164
405,13216
397,93806
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
80+2
80+2		 62
72
82
82		 23.696
18.200
22.856
18.900		 351,92971
389,59292
389,23709
382,50574
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 23.809
19.800
23.924
30.500		 351,79527
387,26088
388,03560
369,60918
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul)(Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 24.330
17.800
20.917
27.100		 351,13469
390,31676
391,62171
372,87507
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 25+0


 25


 25.975


 349,31507
—-
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 26.728
22.900
22.570
18.000		 348,44309
383,10199
389,59215
383,74171
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 33.403
28.900
25.763
33.800		 341,84800
376,17049
386,03547
366,80905
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SÖZ 10+0


 10


 41.597


 335,11691
—-
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 43.191
37.500
46.009
60.700		 333,92666
367,96732
369,35568
348,83764
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.066
38.500
39.730
50.500		 332,56659
367,21065
373,76312
354,67958
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 50.068
49.100
51.580
59.700		 329,17199
359,31010
365,84876
349,36545
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 52.032
34.800
28.390
27.800		 327,92834
370,41043
383,42567
372,21801
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 105+3
105+3
105+3
105+3		 108
108
108
108		 68.650
55.400
55.578
65.800		 318,53448
355,25175
363,49496
346,24265
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 80.977
66.800
67.313
67.700		 312,75852
348,62668
357,10095
345,29262
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 88.081
71.800
84.494
121.000		 309,69056
346,04025
349,21685
324,52282
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 5.770
5.050
5.176
4.610		 435,17487
454,85006
450,77683
444,89842
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 7.041
6.130
6.996
6.910		 426,54616
446,59291
437,48770
427,59092
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 12.297
12.800
13.995
13.200		 401,13114
411,16140
403,29576
392,57760
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 12.297
12.800
13.995
13.200		 401,13114
411,16140
403,29576
392,57760
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca)		 DİL 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 19.134
18.800
18.399
18.400		 376,57375
388,53398
386,00458
369,49095
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
40+1
40+1
40+1		 24
41
30
41		 Dolmadı
75.800
Dolmadı
59.200		 Dolmadı
217,50672
Dolmadı
237,08283
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca)		 DİL 50+2
50+2
50+2
60+2		 34
52
52
62		 Dolmadı
62.000
64.781
57.000		 Dolmadı
252,72769
246,49821
242,34039

Marmara Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite

 Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 336,81123
367,73353		 201.533
185.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 321,46317
350,03302		 256.421
237.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 320,70271
341,38192		 259.338
267.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
90+3		 103
93		 318,58939
333,77086		 268.239
297.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 316,13789
343,03154		 278.947
261.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2
70+2		 72
72		 299,95363
321,85602		 359.724
350.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Makine TYT 60+2
60+2		 62
62		 295,44496
318,24434		 386.402
368.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,32527
319,85766		 387.159
360.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 291,35789
312,26628		 412.453
400.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 287,97104
308,31580		 435.490
423.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 60+2
55+2		 62
57		 287,91374
317,00085		 435.872
374.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,84810
305,36952		 465.127
441.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,22481
311,07983		 469.717
407.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,68307
297,84054		 489.480
490.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 279,76985
297,01957		 496.615
495.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 60+2
60+2		 62
62		 277,72693
291,74306		 513.082
533.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 276,77740
297,13714		 520.979
495.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 274,93582
302,43094		 536.527
459.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 273,88048
292,02538		 545.860
531.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Elektrik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 270,28850
284,02098		 577.977
593.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 268,28495
283,88065		 596.736
594.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2
70+2		 72
72		 266,90938
271,45722		 609.900
703.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70+2
70+2		 72
72		 262,77481
281,20797		 650.945
616.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 262,25023
277,90797		 656.478
644.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,11954
273,49577		 689.475
684.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(istanbul) (Devlet)		 Pazarlama TYT 70+2
70+2		 72
72		 255,95700
265,76987		 724.424
757.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 255,53769
270,83163		 729.295
708.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 254,82017
267,59975		 737.527
739.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
1+0		 1
—-		 254,39972
 742.258
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 251,88907
269,31021		 771.505
723.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 251,35086
271,98896		 777.943
698.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 75+2
50+2		 77
52		 250,52898
267,30402		 787.519
742.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 249,48795
259,44182		 799.842
823.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,73416
263,24719		 808.608
783.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 244,18525
259,38290		 862.746
823.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 60+2
60+2		 62
62		 242,83683
261,44353		 878.637
801.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 236,55835
251,81619		 951.756
907.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
 0
 Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
3+0		 0
—-		 Dolmadı
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