Haziran ayında yapılan 2022 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için kolar sıvandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu kapsamda üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen yüz binlerce öğrenci, ''Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları nasıl?'' sorusunu yöneltiyor. İşte ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 Marmara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!