Marmaray 13 yılda 1.6 milyar yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 13 yılda 1.6 milyar yolcuya hizmet verdiğini, bu yılın 10 ayında da yaklaşık 181 milyon yolcunun Marmaray'ı tercih ettiğini bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 103. yıldönümünde Marmaray'ın da 13. yaşının kutlandığını belirtti.

Marmaray'ın temellerinin Ağustos 2004'te atıldığını ve 29 Ekim 2013'te hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, "Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demir yoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa'yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda 16 milyar yolcuya hizmet verdik" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDE TOPLAM 287 SEFER

Uraloğlu, İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde önem taşıyan ve günde 287 seferin yapıldığı Marmaray'ın, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğine işaret ederek, Halkalı-Gebze güzergâhında 76.6 kilometrelik hat ve 43 istasyonla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkânı sunduklarını kaydetti. Marmaray'ın, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bu yılın 10 ayında da yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray'ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim'de 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi" dedi.