Marmara’yı umursamazlık zehirliyor

2021 yılında yaşanan müsilaj krizi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçirilmişti. Eylem Planı'nın 5. maddesine göre Marmara'ya kıyısı olan belediyeler, atık su arıtma tesislerini, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürmek için taahhütte bulunmuştu. Marmara Denizi Eylem Planı'nın bugüne kadar 19 maddesi başarıyla hayata geçirilirken, belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini bir türlü kurmaması, son haftalarda yeniden müsilaj ihbarlarının artmasına sebep oldu.

YALNIZCA 42'Sİ TAMAMLANDI

Bakanlık, 10 Haziran 2022'de Çevre Kanunu'na bir madde ilave ederek Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde, ileri atık su arıtma tesisi olmayan belediyelerden 6 ay içinde iş termin planlarını bakanlığa sunmalarını istedi. 3 yıl içinde bu tesislerin kurulması zorunlu hale getirildi. Aradan geçen süreçte iş termin planı sunulan 169 tesisten yalnızca 42'sinde öngörülen çalışmalar tamamlandı.

HAZİRANA KADAR BİTMELİ

25 Aralık 2024 tarihinde toplanan Müsilaj Bilim Kurulu'nda, belediyelerin görevlerini yapmamaları sebebiyle sürecin olumsuz etkilendiği vurgulandı. 4 yıllık süre zarfında ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden faydalanan belediye nüfus oranının yalnızca yüzde 0.7 arttığına ve bunun çok yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Bakanlık tarafından belediyelere ihtar yazısı gönderilerek, söz konusu tesislerin bir an önce kurulması çağrısı yinelendi. Mevzuat kapsamında belediyeler için tanınan süre, 2025 yılı haziran ayında dolacak.