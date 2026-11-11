Haberler Yaşam Haberleri Marmaris ve Datça'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 11.11.2026 02:41

Marmaris ve Datça'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Marmaris ve Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
  • ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu can salları bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 8'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Datça ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#MUĞLA #DATÇA #MARMARİS #YUNANİSTAN #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris ve Datça'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA