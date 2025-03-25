Marmaris’te Şimşekler suç örgütüne operasyon!

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce başlatılan Takipli KOM Faaliyetinde Marmaris'te tefecilik suçunu organize ve örgütlü olarak işleyen suç örgütüne yönelik 25 Mart 2025 günü Muğla ve Diyarbakır illerinde Şimşekler Suç Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt üyesi 11 şüpheliye (1 şüpheli yurtdışı) yönelik icra edilen operasyonel faaliyette aralarında örgüt lideri A.Ş.'nin de bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.