Marmaris’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takibinde oldukları H.A.'nın ikametinde uyuşturucu üretimi yapıldığına dair bilgiye ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde Marmaris'in Tepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 kilogram 764 gram skunk esrar, 815 gr. kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet öğütme aparatı, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 15 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi. Şüpheli H.A. (43), nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve düzenekler, imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.