Marmaris’te yol üstü otopark ücretleri cep yakıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUTTAŞ Muğla Kent Hizm. Taşm. Eğit. Danış. İnş. Tur. Ticr. İşl. İlet. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Marmaris'teki yol üstü otopark uygulamalarına yapılan zamlar vatandaşların tepkisini çekti.

Yapılan zamlarla 0-20 dakika arası ücretsiz olurken, 20 dakika- 1 saat arası 60 TL'ye, 1 saatten sonra her saat başına 90TL ilave ediliyor. Yol üstü otopark uygulaması yapılan yerlerden biri olan Atatürk Caddesi üzerine park eden şair yazar Salman Süleyman Mermer kendisine kesilen 510 TL'li otopark ücretine tepki gösterdi. Mermer, Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 3 saat kadar park ettiğini ve 510 TL otopark ücreti ödediğini dile getirdi. Konuyla ilgili yetkilileri aradığını belirten Mermer, " Atatürk Caddesi'nde bulunan yol üstü otopark alanına 30 Ocak 2025 Perşembe günü aracımı park ettim. Yaklaşık 3 saat kadar aracım orada kaldı. Döndüğümde 510 TL otopark ücreti ödedim. Ardından yetkilileri aradım. Geçmişe yönelik otopark ücretim çıkmadı" dedi.