Martı Tag sürücüsüne saldıran taksi şoförlerinin 22 yıl hapsi istendi

Ankara'da 29 Ocak saat 02.30'da Martı Tag sürücüsü Alper Özcan'a uygulama üzerinden talep geldi. Uygulamanın gösterdiği konuma giden Özcan'ın aracına binen Abdurrahman A. ve Murat A. Dikmen'e gitmek istediklerini söyledi. Bu sırada araçtaki şüpheliler, Kızılay istikametine geldiklerinde, Özcan'a polis olduklarını söyleyerek arabayı durdurmasını istedi. Güvenpark civarında aracı durdurduktan sonra şüpheliler, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan'ı zorla aracın dışına çıkarmaya çalıştı. Özcan'a hakaret edip vurmaya başlayan şüpheliler, aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldı. O sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştı.

Taksi şoförlükleri emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Abdurrahman A, Murat A, Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında 'Gece vakti yağmaya teşebbüs', 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Abdurrahman A. ve Murat A. iddianamedeki ifadesinde, Martı Tag uygulaması üzerinden müştekiyi çağırdıklarını amaçlarının ücret kıyaslaması olduğunu söyledi. Özcan'ı darb etmediklerini iddia eden şüpheliler, müştekiyi polise teslim etmek için durdurduklarını öne sürdü. Şüpheliler Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Kızılay bölgesinde taksicilik yaptıklarını, olay günü Abdurrahman A. ile Murat A'nın bir kişinin arkasından koştuğunu gördüklerini ve arkadaşlarına yardım amacıyla gittiklerini iddia etti.

TEHDİT EDİP DARP ETTİLER

İddianamede, şüphelilerin müştekiye "Sen neden Martı Tag yapıyorsun, taksicilerin hakkına giriyorsun, bu işi yapmayacaksın, ölürsün burada" şeklinde beyanda bulundukları müştekinin aracının anahtarını almaya çalıştıkları ve hep birlikte müştekiyi darb ettikleri belirtildi. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği aktarılan iddianamede, şüphelilerin hayatın olağan akışına uygun olmayan ve birbirleriyle çelişen beyanlarına itibar edilmediği aktarıldı.

PLANLI BİR ŞEKİLDE ÇAĞIRILARAK ANAHTARI ALINDI

İddianamede, şüpheliler tarafından paylaşıldığı değerlendirilen araç içerisinde meydana gelen olayların kamera görüntüleri, müştekiye ait adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığı şüphelilerin suç işleme kararının icrası kapsamında fikir ve eylem birliği içinde oldukları ifade edildi. Alper Özcan'ı planlı şekilde olay yerine çağırdıkları, müştekinin aracının anahtarını almaya çalıştıkları, müştekinin engel olması nedeni ile anahtarı alamadıkları, bu yönüyle 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' suçunu, müştekiyi darb ederek araçtan inmesine engel oldukları, sonrasında müştekiyi araçtan inmek istememesine rağmen araçtan indirmeye çalışarak 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu, şüphelilerin 'ölürsün burada' şeklinde beyanda bulunarak 'Birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçunu ve müştekiyi darb ederek 'Kasten yaralama' suçunu işledikleri belirtildi.