Martı’dan 40 bin TAG sürücüsü ve 10 milyon Martı&TAG kullanıcısına coşkulu kutlama

On binlerce Martı kullanıcısı ve TAG sürücüsünün katıldığı coşkulu etkinlikte, Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, sürücüleri "İstanbul'un ulaşım kahramanları" ilan ederken, "Sürücüsüyle ve kullanıcısıyla biz, insana, çevreye ve dünyanın geleceğine duyarlı dev bir aileyiz," diye konuştu.

Ülkemizde paylaşım ekonomisine büyük bir ivme kazandıran Martı, TAG hizmetiyle 40.000'inci sürücüsüne ulaşmanın coşkusunu muhteşem bir festivalle taçlandırdı. Dün Maslak-Parkorman'da düzenlenen; Hadise, Arem Özgür-Arman Aydın, Kafalar ve Kör Nokta'nın performanslarıyla renk kattığı Martı Festival'de eğlenen Martı kullanıcılarına binlerce hediye dağıtıldı.

Martı'nın kurucusu ve lideri Oğuz Alper Öktem, on binlerce TAG sürücüsü ve Martı kulanıcısına hitaben yaptığı konuşmasında, "10 milyon kullanıcıya ulaştık ve bu sayı hızla büyüyor. 5 sene içinde Türkiye'nin öncü mobilite platformuna dönüşen Martı, yalnızca bir ulaşım sorununa çözüm olmakla kalmadı, aynı zamanda çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir geleceği inşa eden bir topluluğun yaratıcısı oldu." dedi.

OĞUZ ALPER ÖKTEM: "SİZ TAG SÜRÜCÜLERİ, ŞEHRİN KAHRAMANLARISINIZ"

TAG hizmetinin ulaşıma ve çevreye kattığı değerleri anlatan Öktem, "Sizler, İstanbul'un trafik karmaşasına, çevreye ve insana zarar veren hava kirliliğine karşı savaşan kahramanlarsınız. Sadece bir ulaşım seçeneği olmakla kalmayıp, seyahatinizi daha keyifli ve etkin hale getirecek bir hizmet sunuyorsunuz" dedi. Ayrıca Öktem, "Bu yolda, TAG'ın dünyadaki başarılı örneklerinden ilham alıyoruz ve daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. Ve eminiz ki, bu yolculuğumuzda sizin desteğinizle TAG'ı, tüm dünyada ulaşımın geleceğini şekillendiren bir öncü haline getireceğiz." şeklinde konuştu ve TAG'ın başarısında sürücülerin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

BAYRAM SONRASI AMERİKA'DA GONG SERAMONİSİ!

Martı'nın, Amerika'nın en büyük borsası olan New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmek üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onayı aldığına da vurgu yapan Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Bu büyük başarıyı sizlerle paylaşmak, beni çok heyecanlandırıyor. Kısmetse Bayram sonrası Amerika'da gong çalıp, bayrağımızı dalgalandıracağız." dedi.