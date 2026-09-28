Masaj salonlarına fuhuş baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül 2026 saat 00.00 itibarıyla Beyoğlu'nda huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya ilgili şube müdürlükleri de katıldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevredeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, drone desteğiyle de bölgeyi havadan kontrol etti. Uygulama kapsamında 1.737 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 kişi hakkında gerekli işlemler uygulandı.

1 BİN 737 KİŞİ SORGULANDI

Denetimlerde fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina kontrol edildi. 4 şahıs hakkında "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme" suçundan işlem başlatıldı. 2 eğlence yeri ile 2 otel ise mühürlendi. 737 kişi ise sorgulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör