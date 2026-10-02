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Giriş Tarihi: 2.10.2026 01:50

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Düzce'de polis ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı iddiasıyla masaj salonlarına düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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DHA
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın yapıldı.

Polis ekipleri tarafından aralarında 3 işletmeci ve 4 çalışanın bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından masaj salonlarında arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

#DÜZCE
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Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
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