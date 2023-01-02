Maşallah Hızır Ali’ye

Manisa'da dünyaya gelen ve doğuştan kalpten çıkan ana aort damarının olması gerektiğinden dar ve kısa olduğu, buna bağlı olarak kan akışının vücudun alt kısmına sağlanamadığı tespit edilip, yoğun bakıma alınan Hızır Ali bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne sevk edildi. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından hemen ameliyata alınan bebek, yapılan yeni aort damarı ile hayata tutundu. Dakikalarla yarışılarak yeni yıla yeni bir hayatla merhaba diyen Hızır Ali bebeğin annesi Ceylan Kahya, "Yeni yıl bize yeni bir hayat verdi. Yavrumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almak tarif edilemez bir duygu" dedi.Hızır Ali bebeğin tedavisinin yapıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne bağlı Çocuk Kalp Merkezi açıldığı Şubat 2022'den bu yana önemli operasyonlara imza attı. Türkiye'deki 13 kalp merkezinden biri olarak hizmet veren Çocuk Kalp Merkezi Anadolu'nun her yerinden hasta kabul ediyor.