Masquerade davasında 13 kamu görevlisinin kusurları tespit edildi

Beşiktaş'ta 2 Nisan'da, Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın ile ilgili 13'ü kamu görevlisi 22 sanık hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GELDİ

Kamu görevlisi 13 sanığın kusur durumlarının tespit edilmesi için 3 kişilik bilirkişi heyetinden alınan rapor dava dosyasına ulaştı. Raporda, idarenin, ruhsat verme ve denetleme görevlerini mevzuatın gerektirdiği özenle yerine getirmediği, faaliyet konusu ve alan değiştiği halde yeniden itfaiye raporu istenmediği, ruhsat sonrasında denetim yapılmadığı belirtilerek bu ihmallerin, idarenin kusurlu olarak değerlendirilebileceğini gösterdiği ifade edildi.

10 KAMU GÖREVLİSİ TALİ KUSURLU

Raporda, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz, itfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, itfaiye teknik müdür yardımcısı Şükrü Öztürk, itfaiye müdür yardımcısı Tuncay Akdağ, ruhsat memuru Lalehan Taşdelen Başkaya, ruhsat memuru Rahşan Tekin Ölmez, ruhsat şefi Nilüfer Oğuz, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Mithat Şermet, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Saral'ın tali kusurlu bulundu.

3 KAMU GÖREVLİSİ ASLİ KUSURLU

Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz, ruhsat memuru Feridun Tayfun Erelmas ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ise asli kusurlu olduğu ifade edildi.

BİLİRKİŞİ: GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLSEYDİ ÖNLENEBİLİRDİ

Raporda, sanıkların mevzuatın kendilerine yüklediği gerekli denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmedikleri, meydana gelen neticenin yalnızca yangın çıkışından kaynaklanmadığı, gerekli özen gösterilmiş olsaydı meydana gelen neticenin önlenebilecek nitelikte olabileceği ifade edildi. Bu nedenle, sanık kamu görevlilerinin kendi görev alanlarında gerekli özeni ve denetimi göstermemeleri nedeniyle olayın meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Mahkeme, bilirkişi raporuna karşı sanıkların savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.