MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Kasım MasterChef eleme adayları

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin liderliğinde gerçekleşen gecede yarışmacılar tezgahlara geçerek en lezzetli tabakları hazırlamak için zamanla yarıştı. İlk oyunu kaybeden Mavi takımdan Tolgahan ve Ayşe'nin potaya girmesinin ardından gözler bu akşamki düelloya çevrildi.