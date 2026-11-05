MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Kasım MasterChef eleme adayları

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin liderliğinde gerçekleşen gecede yarışmacılar tezgahlara geçerek en lezzetli tabakları hazırlamak için zamanla yarıştı. İlk oyunu kaybeden Mavi takımdan Tolgahan ve Ayşe'nin potaya girmesinin ardından gözler bu akşamki düelloya çevrildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin belirlediği özel konsept ve menü çerçevesinde omuz omuza mücadele veren Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, en başarılı tabağı sunabilmek için zamanla yarıştı.
Takım oyununu kaybeden taraf, kendi arasında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanmak adına yeniden tezgah başına geçecek. Şeflerin belirlediği kritik içerik veya yaratıcılık tabağını en iyi hazırlayan yarışmacı, gecenin sonunda dokunulmazlığın sahibi olacak.
Bireysel dokunulmazlık yarışında şeflerden geçer not alan isim belirlendiğinde sayfamız anlık olarak güncellenecektir.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından Mavi takımdan Tolgahan ilk eleme adayı, oylama sonucunda ise Ayşe ikinci eleme adayı olarak potaya gönderilmişti.
5 Kasım Perşembe akşamı oynanan 2. dokunulmazlık oyununda mağlup olan takımdan iki isim daha eleme potasına dahil olacak.