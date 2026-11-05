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Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:46

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Kasım MasterChef eleme adayları

TV8 ekranlarının şef yarışması MasterChef Türkiye 2026 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 5 Kasım Perşembe akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Mavi ve Kırmızı takım mutfakta kıyasıya yarışıyor. Kritik gecenin ardından kazanan takım ve haftanın yeni eleme adayları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı?

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MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Kasım MasterChef eleme adayları
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin liderliğinde gerçekleşen gecede yarışmacılar tezgahlara geçerek en lezzetli tabakları hazırlamak için zamanla yarıştı. İlk oyunu kaybeden Mavi takımdan Tolgahan ve Ayşe'nin potaya girmesinin ardından gözler bu akşamki düelloya çevrildi.

MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin belirlediği özel konsept ve menü çerçevesinde omuz omuza mücadele veren Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, en başarılı tabağı sunabilmek için zamanla yarıştı.

Şeflerin tadım değerlendirmesi sürerken, gecenin galibi olan takım açıklanır açıklanmaz detaylar eş zamanlı olarak haberimize eklenecektir.

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5 KASIM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Takım oyununu kaybeden taraf, kendi arasında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanmak adına yeniden tezgah başına geçecek. Şeflerin belirlediği kritik içerik veya yaratıcılık tabağını en iyi hazırlayan yarışmacı, gecenin sonunda dokunulmazlığın sahibi olacak.

Bireysel dokunulmazlık yarışında şeflerden geçer not alan isim belirlendiğinde sayfamız anlık olarak güncellenecektir.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından Mavi takımdan Tolgahan ilk eleme adayı, oylama sonucunda ise Ayşe ikinci eleme adayı olarak potaya gönderilmişti.

5 Kasım Perşembe akşamı oynanan 2. dokunulmazlık oyununda mağlup olan takımdan iki isim daha eleme potasına dahil olacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Kasım MasterChef eleme adayları
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