MasterChef 27 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte sonuçlar

MasterChef Türkiye 27 Ekim 2026 bölümünde haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyunu oynandı. Yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla şeflerin beğenisini kazanmak ve eleme potasına düşmemek için mücadele etti. Takım oyununda alınan sonucun ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme adayları merak konusu oldu. MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve potaya giren isimler araştırılıyor.