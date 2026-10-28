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Giriş Tarihi: 28.10.2026 00:09

MasterChef 27 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte sonuçlar

MasterChef Türkiye'nin 27 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için tezgâh başına geçildi. Takımlar, hazırladıkları yemeklerle şeflerin karşısına çıkarken hata yapmamak ve eleme potasından uzak kalmak için yoğun çaba gösterdi. Gecenin sonunda açıklanacak takım sonucu, yarışmacıların haftalık mücadelesinde belirleyici oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef 27 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte sonuçlar
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MasterChef Türkiye 27 Ekim 2026 bölümünde haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyunu oynandı. Yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla şeflerin beğenisini kazanmak ve eleme potasına düşmemek için mücadele etti. Takım oyununda alınan sonucun ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme adayları merak konusu oldu. MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve potaya giren isimler araştırılıyor.

MasterChef 27 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte sonuçlar

MASTERCHEF 27 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 27 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.

MasterChef 27 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte sonuçlar

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Muhammed oldu.

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MasterChef 27 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte sonuçlar

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Nurten

2.

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MasterChef 27 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte sonuçlar
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