Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF ALTIN KUPANIN İLK KAZANANI BELLİ OLDU! MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 7.12.2025 23:20 Son Güncelleme: 7.12.2025 23:44

MASTERCHEF ALTIN KUPANIN İLK KAZANANI BELLİ OLDU! MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star Altın Kupa’da rekabet giderek kızışıyor. Önceki sezonlara damga vurmuş efsane yarışmacıların yeniden mutfağa döndüğü yarışmada haftanın ilk kaptanlık oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Mavi takım kaptanlığı için verilen mücadele sonrası kazanan isim ve yeni takımlar merak konusu oldu. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları:

MASTERCHEF ALTIN KUPANIN İLK KAZANANI BELLİ OLDU! MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
  • ABONE OL

MasterChef All Star Altın Kupa'da nefes kesen mücadele başladı. Haftanın ilk kaptanlık oyunu sonrası mavi takımın başına geçen isim ve oluşan yeni takımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl şekillendi?

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'nin unutulmaz yarışmacıları "All Star Altın Kupa" formatıyla yeniden bir araya geliyor.

İşte Altın Kupa yarışmacıları:

-Eren,

-Dilara,

-Sergen,

-Semih,

-Alican,

-Kerem,

-Beyza,

-Hasan,

-Kıvanç,

-Barış,

-Batuhan,

-Erim,

-Tolga,

-Ayaz,

-Hakan,

-Çağatay,

-Eda,

-Barbaros

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kazanan isim ÇAĞATAY oldu. Böylece mavi takımın kaptanı Çağatay olurken kırmızı takım kaptanı ise SERGEN oldu.

YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Çağatay (Kaptan)

Hakan

Eda

Semih

Eren

Kerem

Beyza

Alican

Erim

KIRMIZI TAKIM

Sergen (Kaptan)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Dilara

Batuhan

Barış

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MASTERCHEF ALTIN KUPANIN İLK KAZANANI BELLİ OLDU! MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz