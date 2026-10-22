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Giriş Tarihi: 22.10.2026 00:55

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Ekim eleme adayları belli oldu

MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 21 Ekim eleme adayı kim oldu soruları yeni bölümün ardından gündeme geldi. Ünlü konukların da yer aldığı yarışmada Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun değerlendirmeleri geceye renk kattı. Şeflerin puanlaması ve takım mücadelesinin ardından gözler dokunulmazlık sonucuna ve eleme potasına giren yarışmacıya çevrildi.

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MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
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MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takım mücadelesi ve eleme heyecanı bir arada yaşandı. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu gecede yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Bölümün tamamlanmasıyla birlikte dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı merak edilmeye başlandı.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım, konukların beğenisini kazanmak için mutfakta mücadele etti.

Gecenin sonunda MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızılar oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te eleme heyecanı, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından devam etti. Gecenin kazananı olan Bahar, potaya göndereceği yarışmacıyı belirledi ve Ayşe'nin adını verdi. Bu kararın ardından Ayşe, haftanın 3. eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.

Haftaın 4. eleme adayı ise Eyüp Can oldu.

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MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI!

- Enes,

- Emre,

- Ayşe,

-Eyüpcan

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Ekim eleme adayları belli oldu
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