MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Ekim eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takım mücadelesi ve eleme heyecanı bir arada yaşandı. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu gecede yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Bölümün tamamlanmasıyla birlikte dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı merak edilmeye başlandı.