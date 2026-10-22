MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Ekim eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takım mücadelesi ve eleme heyecanı bir arada yaşandı. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu gecede yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Bölümün tamamlanmasıyla birlikte dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı merak edilmeye başlandı.
MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım, konukların beğenisini kazanmak için mutfakta mücadele etti.
Gecenin sonunda MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızılar oldu.
MasterChef'te eleme heyecanı, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından devam etti. Gecenin kazananı olan Bahar, potaya göndereceği yarışmacıyı belirledi ve Ayşe'nin adını verdi. Bu kararın ardından Ayşe, haftanın 3. eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.
Haftaın 4. eleme adayı ise Eyüp Can oldu.