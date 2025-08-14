Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de eleme potası belli oluyor!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 21:44 Son Güncelleme: 14.8.2025 21:45

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de eleme potası belli oluyor!

Haftanın son dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Düello formatında gerçekleşen oyunda, takım kaptanları rakiplerinden yarışmacılar seçerek eşleşmeleri oluşturdu. Şeflerin verdiği zorlu görev ise tam 10 farklı kızartma yemeği hazırlamak oldu. Peki, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte kazanan takım ve yarışmacıların unutulmaz performanslarına dair detaylar…

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye’de eleme potası belli oluyor!

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı! Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Hatırlanacağı üzere, haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış, mavi takımdan Merve ve Çağatay ise eleme potasına gitmişti. Peki, 14 Ağustos Perşembe günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
İlhan

İhsan

Merv

Çağatay

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de eleme potası belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz