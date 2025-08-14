MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye’de eleme potası belli oluyor!

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı! Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Hatırlanacağı üzere, haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış, mavi takımdan Merve ve Çağatay ise eleme potasına gitmişti. Peki, 14 Ağustos Perşembe günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar…