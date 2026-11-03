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Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:49

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye 3 Kasım dokunulmazlık oyunu heyecanı TV8 ekranlarında takip ediliyor. Şeflerin özel konseptiyle tezgaha geçen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele veriyor. Her yeni bölümde tabakların zorluğu bir kademe daha artıyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları
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Yarışma programında haftanın ilk takım mücadelesi nefesleri kesiyor. Mavi ve Kırmızı takım, şeflerin istediği zorlu menüyü en iyi şekilde sunmak için süreyle yarışıyor. Bugünkü bölümde, patatesli yemekler MasterChef kazananını ortaya çıkarıyor.

MASTERCHEF 3 KASIM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği konsept gecesinde yarışmacılar, en başarılı tabağı çıkarabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor.

Kıran kırana geçen mücadelenin ardından şeflerin tadım aşamasına geçilecek. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte dokunulmazlığı alacak ve haftaya galibiyetle başlayacak takım belli olacak. Kazanan takım netleştiğinde detaylar anlık olarak haberimize eklenecektir.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip, gecenin ikinci etabı için tekrar tezgah başına geçecek. Şeflerin belirlediği kritik ana ürün veya yaratıcılık konseptiyle yarışacak olan yarışmacılar, kendilerini eleme potasından kurtarabilmek adına bireysel performans ortaya koyacak.

3 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununun sona ermesinin ardından gecenin en merak edilen konusu eleme adayları olacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının ilk adayı belirlemesinin ardından, kaybeden takım konseyde oylamaya gidecek.

Mavi Takım: Armağan, Muhammed, Tolğa, Kübra, Şadi, Tolgahan, Ayşe

Kırmızı Takım: Şükran, Bahar, Burçin, Nurten, Eyyüp Can, Nilay, Enes

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları
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