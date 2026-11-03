MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 3 KASIM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği konsept gecesinde yarışmacılar, en başarılı tabağı çıkarabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor.