MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları

Yarışma programında haftanın ilk takım mücadelesi nefesleri kesiyor. Mavi ve Kırmızı takım, şeflerin istediği zorlu menüyü en iyi şekilde sunmak için süreyle yarışıyor. Bugünkü bölümde, patatesli yemekler MasterChef kazananını ortaya çıkarıyor.
MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği konsept gecesinde yarışmacılar, en başarılı tabağı çıkarabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor.
Takım oyununu kaybeden ekip, gecenin ikinci etabı için tekrar tezgah başına geçecek. Şeflerin belirlediği kritik ana ürün veya yaratıcılık konseptiyle yarışacak olan yarışmacılar, kendilerini eleme potasından kurtarabilmek adına bireysel performans ortaya koyacak.
Dokunulmazlık oyununun sona ermesinin ardından gecenin en merak edilen konusu eleme adayları olacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının ilk adayı belirlemesinin ardından, kaybeden takım konseyde oylamaya gidecek.