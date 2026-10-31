Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim MasterChef kazanan takım ve eleme adayları belli oldu
Giriş Tarihi: 31.10.2026 23:59 Son Güncelleme: 1.11.2026 00:06

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim MasterChef kazanan takım ve eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik mücadelesinde dokunulmazlığı kazanarak galibiyet elde etmek için tezgah başına geçti. Takım oyununda dokunulmazlığı elde edemeyen yarışmacılarsa bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim MasterChef kazanan takım ve eleme adayları belli oldu
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar, takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet elde etmeye çalıştı. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık mücadelesinin sonuçları belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım mücadelesinde "7 bölge 7 yemek" konsepti belirlendi.

Takımlar, şeflere mahluta çorbası, çerkes tavuğu, patlıcan çırpması, sembusek, ayva dolması, Harput köftesi ve zerde sundu.

MasterChef'te haftanın son takım oyununun kazananı MAVİ TAKIM oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununda dokunulmazlığı elde edemeyen yarışmacılar, bu kez bireysel dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Tadım sürecinin ardından şeflerin kararıyla gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan yarışmacı açıklandı.

Haftanın dördüncü ve son bireysel dokunulmazlık oyununu Tolgahan kazandı.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları belli oldu. Kırmızı Takım'dan bir kişi hariç tüm yarışmacılar eleme potasına girdi.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Nurten

Enes

Şükran

Hasan Alp

Armağan

Muhammed

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim MasterChef kazanan takım ve eleme adayları belli oldu
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