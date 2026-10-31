MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim MasterChef kazanan takım ve eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar, takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet elde etmeye çalıştı. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık mücadelesinin sonuçları belli oldu.
Haftanın son takım mücadelesinde "7 bölge 7 yemek" konsepti belirlendi.
Takımlar, şeflere mahluta çorbası, çerkes tavuğu, patlıcan çırpması, sembusek, ayva dolması, Harput köftesi ve zerde sundu.
MasterChef'te haftanın son takım oyununun kazananı MAVİ TAKIM oldu.
Takım oyununda dokunulmazlığı elde edemeyen yarışmacılar, bu kez bireysel dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Tadım sürecinin ardından şeflerin kararıyla gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan yarışmacı açıklandı.
Haftanın dördüncü ve son bireysel dokunulmazlık oyununu Tolgahan kazandı.
MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları belli oldu. Kırmızı Takım'dan bir kişi hariç tüm yarışmacılar eleme potasına girdi.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Nurten
Enes
Şükran
Hasan Alp
Armağan
Muhammed