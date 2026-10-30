5. VE 6. ELEME ADAYI NETLEŞTİ! 29 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürüyor. 29 Ekim Perşembe akşamı oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar açısından kritik bir mücadeleye sahne oldu. Takım oyununu kaybeden ekipte yapılan bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve oylamanın ardından eleme potasına giden son isimler de netleşti. İşte MasterChef haftanın eleme adayları ve dokunulmazlık oyununa ilişkin ayrıntılar.