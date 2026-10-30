Haberler Yaşam Haberleri 5. VE 6. ELEME ADAYI NETLEŞTİ! 29 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 30.10.2026 01:05

5. VE 6. ELEME ADAYI NETLEŞTİ! 29 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı ekranlara geldi. Mavi ve kırmızı takım arasında yaşanan mücadelenin ardından kaybeden ekipte eleme adaylarını belirleme süreci tamamlandı. Böylece haftanın eleme potasındaki yarışmacı sayısı altıya yükseldi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim 2026
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürüyor. 29 Ekim Perşembe akşamı oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar açısından kritik bir mücadeleye sahne oldu. Takım oyununu kaybeden ekipte yapılan bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve oylamanın ardından eleme potasına giden son isimler de netleşti. İşte MasterChef haftanın eleme adayları ve dokunulmazlık oyununa ilişkin ayrıntılar.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim 2026

MASTERCHEF 29 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 29 Ekim akşamı haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı için mücadele edildi. Gecenin sonunda gülen taraf mavi takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme adaylarını belirleme süreci yaşandı ve potadaki son isimler belirlemek üzere oylamaya gidildi.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim 2026

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Tolgahan oldu.

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim 2026

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

  1. Nurten
  2. Enes
  3. Şükran
  4. Hasan Alp
  5. Armağan
  6. Muhammed

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5. VE 6. ELEME ADAYI NETLEŞTİ! 29 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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