Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Gamze kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun kimdir, evli mi, ana kadroya kaldı mı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:35 Son Güncelleme: 3.8.2022 11:35

Masterchef Gamze kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun kimdir, evli mi, ana kadroya kaldı mı?

Gamze Tosun kimdir, nereli soruları sürekli olarak soruluyor. Masterchef 2022 ana kadrosu şekilleniyor ve Masterchef Gamze de ana kadro için yarışan adaylardan birisi. İzleyiciler Masterchef Gamze ana kadroda mı sorusunu yöneltiyor. Masterchef ana kadrosu için yapılan yarışmalar sonucunda 2 Ağustos 2022 Masterchef ikinci finalist kim oldu sorusu yöneltildi. Peki, Master Gamze kimdir, nereli? Gamze Tosun evli mi, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Masterchef Gamze kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun kimdir, evli mi, ana kadroya kaldı mı?

Gamze Tosun evli mi, kaç yaşında, nereli gibi sorular, özellikle Masterchef ana kadrosunun şekillenmesiyle birlikte daha da çok aratılmaya başlandı. Eleme turunda sakatat yemeği yaparak bir üst tura çıkmayı başaran Masterchef Gamze, ana kadro için 2 Ağustos 2022 tarihinde Melh, Seyfullah ve Atike ile yarıştı. Peki, Masterchef Gamze kimdir? Gamze Tosun nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de ikinci finalist 2 Ağustos 2022 tarihli bölümde belli oldu. Şefler, yarışmacılardan fasulyeli yemek yapmasını istedi. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kalan yarışmacı oldu.

Son ikiye kalan Gamze ile Melih arasından ikinci finalist seçilen Gamze oldu.

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

Gamze Tosun ev hanımıdır. Masterchef 2022 ana kadroya katılan ikinci yarışmacıdır. Evli be beş çocuk sahibidir.

Yemek yapmayı çok sevdiğini sürekli dile getiren Masterchef Gamze, İBB meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını oradan birçok şey öğrendiğini belirtti. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını dile getirdi.

Masterchef Türkiye ana kadrosunda yer alan Gamze, sakatat yemeğiyle üç evet alarak elemelere kalmıştı.

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Masterchef Gamze kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun kimdir, evli mi, ana kadroya kaldı mı?
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