Masterchef Gamze kaç yaşında, nereli? Gamze Tosun kimdir, evli mi, ana kadroya kaldı mı?

Gamze Tosun evli mi, kaç yaşında, nereli gibi sorular, özellikle Masterchef ana kadrosunun şekillenmesiyle birlikte daha da çok aratılmaya başlandı. Eleme turunda sakatat yemeği yaparak bir üst tura çıkmayı başaran Masterchef Gamze, ana kadro için 2 Ağustos 2022 tarihinde Melh, Seyfullah ve Atike ile yarıştı. Peki, Masterchef Gamze kimdir? Gamze Tosun nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!