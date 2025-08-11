MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? 11 Ağustos MasterChef Türkiye’de yaşananlar

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı. Kaptanlık oyununun tamamlanmasıyla birlikte mavi takım kaptanı belli oldu. Takımların netleşmesinin ardından yarışmacılar, haftanın ilk mücadelesi için tezgâh başına geçti. Peki, 11 Ağustos MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni bölümde yaşanan dikkat çekici anlar…