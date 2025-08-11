Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? 11 Ağustos MasterChef Türkiye'de yaşananlar
Giriş Tarihi: 11.8.2025 22:43 Son Güncelleme: 11.8.2025 22:44

MasterChef Türkiye’de rekabet giderek kızışıyor. Haftanın ilk kaptanlık oyunu için mutfakta büyük bir mücadele yaşanıyor. En lezzetli tabağı hazırlayan yarışmacı, mavi takım kaptanlığı görevini üstlenerek karşı takımın kaptanını belirleme şansını elde edecek. Peki, 11 Ağustos Pazartesi günü kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu, takımlar nasıl şekillendi? İşte MasterChef’te günün öne çıkan anları…

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı. Kaptanlık oyununun tamamlanmasıyla birlikte mavi takım kaptanı belli oldu. Takımların netleşmesinin ardından yarışmacılar, haftanın ilk mücadelesi için tezgâh başına geçti. Peki, 11 Ağustos MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni bölümde yaşanan dikkat çekici anlar…

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı MERVE oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

MASTERCHEF KİM ELENDİ VE KİM GİTTİ?
Eleme oyununda jüri değerlendirmesi sonrası yarışmaya veda eden ilk isim Tunahan oldu.

