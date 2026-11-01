MasterChef kim elendi? TV8 ile 1 Kasım 2026 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında devam eden yarışmada henüz elenen isim şefler tarafından resmen ilan edilmedi. Şeflerin puanlama aşaması tamamlandığında ve MasterChef'e veda eden yarışmacı açıklandığında, isim haberimizin bu bölümüne anlık olarak eklenecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör