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Giriş Tarihi: 1.11.2026 21:26

MasterChef kim elendi? TV8 ile 1 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de eleme gecesi

1 Kasım 2026 TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye eleme gecesinde potadaki yarışmacılar ürün bazlı ve şeflerin imza tabakları için mutfakta kıyasıya yarışıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle yarışmada elenen isim açıklanıyor. Peki, MasterChef kim elendi? İşte heyecan dolu geceden ilk detaylar...

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 1 Kasım 2026 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi
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TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, 1 Kasım Pazar akşamı haftanın en kritik yayınıyla izleyici karşısına çıkıyor. Potaya giren adaylar elenmemek adına iki etaplı zorlu bir tadım mücadelesinde ter döküyor. Şeflerin puanlaması sürerken elenen yarışmacının kim olacağı merak konusu.

1 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve bireysel mücadeleler sonucunda eleme potasına giren adaylar belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım mücadelelerinin ardından potada yerini alan yarışmacılar şöyle:

  • Nurten
  • Enes
  • Şükran
  • Hasan Alp
  • Armağan
  • Muhammed

ELEME GECESİNDE İKİ ETAPLI ZORLU MÜCADELE

Eleme potasındaki yarışmacılar iki kademeli bir performans testinden geçiyor. İlk etapta yarışmacılardan şeflerin belirlediği özel ürünle en yaratıcı tabağı hazırlamaları isteniyor. İlk etapta en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacılar eleme potasından çıkarak MasterChef ana kadrosundaki yerini garantiliyor.

Son etapta ise şef tabağını en az hatayla yapan isim yarışmada kalırken, tabağı zayıf kalan yarışmacı veda noktasına geliyor.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında devam eden yarışmada henüz elenen isim şefler tarafından resmen ilan edilmedi. Şeflerin puanlama aşaması tamamlandığında ve MasterChef'e veda eden yarışmacı açıklandığında, isim haberimizin bu bölümüne anlık olarak eklenecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 1 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de eleme gecesi
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