MasterChef kim elendi? TV8 ile 1 Kasım 2026 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, 1 Kasım Pazar akşamı haftanın en kritik yayınıyla izleyici karşısına çıkıyor. Potaya giren adaylar elenmemek adına iki etaplı zorlu bir tadım mücadelesinde ter döküyor. Şeflerin puanlaması sürerken elenen yarışmacının kim olacağı merak konusu.
MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve bireysel mücadeleler sonucunda eleme potasına giren adaylar belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım mücadelelerinin ardından potada yerini alan yarışmacılar şöyle:
Eleme potasındaki yarışmacılar iki kademeli bir performans testinden geçiyor. İlk etapta yarışmacılardan şeflerin belirlediği özel ürünle en yaratıcı tabağı hazırlamaları isteniyor. İlk etapta en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacılar eleme potasından çıkarak MasterChef ana kadrosundaki yerini garantiliyor.
Son etapta ise şef tabağını en az hatayla yapan isim yarışmada kalırken, tabağı zayıf kalan yarışmacı veda noktasına geliyor.
TV8 ekranlarında devam eden yarışmada henüz elenen isim şefler tarafından resmen ilan edilmedi. Şeflerin puanlama aşaması tamamlandığında ve MasterChef'e veda eden yarışmacı açıklandığında, isim haberimizin bu bölümüne anlık olarak eklenecektir.