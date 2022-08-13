Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 00:08 Son Güncelleme: 13.8.2022 00:21

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye’nin 12 Ağustos 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ana kadro mücadelesi yaşandı. Su Böreği’ni en başarılı hazırlayan isimin ana kadro yarışmacısı olma hakkı kazandığı uzun soluklu yarışmayı izleyenler detayları öğrenmek isteyerek “MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?” sorularına cevap arıyor. İşte tüm detaylar.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölüm, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadroya giren yarışmacının belirlendiği 2 etaplı oyuna sahne oldu. Final turunda ana kadroya giren isim olmak için kozlarını paylaşan yarışmacılar arasından en başarılı ürüne imza atan, ana kadro yarışmacısı olarak adının yazılı olduğu önlüğü giydi. Yarışmayı takip edenler ise "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Kritik final turu tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik oyun sonrasında etabı da başarılı şekilde tamamlayan yarışmacı ana kadroya dahil olan yeni isim oldu.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye final turunda yer alan şef adayları ana kadroya dahil olmak ve şampiyonluğa giden yola ilk adımı atmak isteyerek tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde günün ilk etabı start aldı. Jüri şeflerin su böreği hazırlamasını istediği yarışmacılar tüm bilgileriyle en başarılı su böreğine imza atmak için çalışmaya başladı.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Kritik oyunda yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle birlikte Mehmet, Danilo ve Somer şefler tadım aşamasına geçerek ürünleri tek değerlendirdi.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Tadım safhasının ardından jüri şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı 6 yarışmacı belirlenerek 2. etaba dahil edildi. 2. Etapta ise ana kadroya 1 adım daha yaklaşan yarışmacılar şeflerin direktifleriyle en başarılı ürünü ortaya çıkarmak için tekrar tezgah başına geçti.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

En farklı ürünü ortaya koymak çalışan yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu ve jüri şefler tüm ürünleri detaylı olarak değerlendirdi.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde yapılan ana kadro mücadelesinde hazırlanan ürünleri tadan ve değerlendiren jüri şefler ana kadroya giren ismin Burak olduğunu açıkladı.

MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

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MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
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