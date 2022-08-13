TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölüm, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadroya giren yarışmacının belirlendiği 2 etaplı oyuna sahne oldu. Final turunda ana kadroya giren isim olmak için kozlarını paylaşan yarışmacılar arasından en başarılı ürüne imza atan, ana kadro yarışmacısı olarak adının yazılı olduğu önlüğü giydi. Yarışmayı takip edenler ise "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;