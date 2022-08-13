TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölüm, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadroya giren yarışmacının belirlendiği 2 etaplı oyuna sahne oldu. Final turunda ana kadroya giren isim olmak için kozlarını paylaşan yarışmacılar arasından en başarılı ürüne imza atan, ana kadro yarışmacısı olarak adının yazılı olduğu önlüğü giydi. Yarışmayı takip edenler ise "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorularına yanıt arıyor.
MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye final turunda yer alan şef adayları ana kadroya dahil olmak ve şampiyonluğa giden yola ilk adımı atmak isteyerek tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
Tadım safhasının ardından jüri şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı 6 yarışmacı belirlenerek 2. etaba dahil edildi. 2. Etapta ise ana kadroya 1 adım daha yaklaşan yarışmacılar şeflerin direktifleriyle en başarılı ürünü ortaya çıkarmak için tekrar tezgah başına geçti.
MasterChef Türkiye son bölümde yapılan ana kadro mücadelesinde hazırlanan ürünleri tadan ve değerlendiren jüri şefler ana kadroya giren ismin Burak olduğunu açıkladı.
.