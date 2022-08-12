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Giriş Tarihi: 12.8.2022 01:13 Son Güncelleme: 12.8.2022 01:13

MasterChef kim kazandı? TV8 MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde mücadele verdi. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarına gelen uzun soluklu yarışmada kozlarını paylaşan yarışmacılardan en başarılı ürünler çıkaran ana kadroya girerek 10. Önlüğü giymeye hak kazandı. Yarışmanın takipçileri ise “MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı?” sorularına cevap arıyor. Merak edilen MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorularının cevapları ve tüm son dakika detaylar.

MasterChef kim kazandı? TV8 MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde final turu mücadelesi ekranlara geldi. TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışmanın 11 Ağustos günü yayınlanan bölümünde zorlu 2 etabın ardından en başarılı ürünlere imza atan şef adayı ana kadro yarışmacısı olma hakkı kazandı. Yarışmayı izleyenler ise detaylara ilişkin bilgileri "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren - 10. Önlüğü alan yarışmacı ve tüm bilgiler şöyle;



11 Ağustos 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 son bölümde final turu mücadelesi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde devam etti.



MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren ismin belli olacağı 2 etaplı oyun Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jürliğinde başladı ve seçilen ana ürünün baskın olduğu bir ürün ortaya çıkarılması istendi.



Kritik final turu ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin hazırlanan ürünleri tatmasının ardından en başarılı 6 isim seçilerek 2. etaba geçildi.



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan zorlu 2 etabın sonrasında da 6 yarışmacının hazırladığı ürünlerin değerlendirmesi de tamamlanarak günün önlüğü kazanan ismi belli oldu.



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde 2 etapta da başarılı olan Yağız, MasterChef ana kadronun 10. yarışmacısı olma hakkı kazanarak ismi yazılı önlüğü kazanan yarışmacı oldu.

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MasterChef kim kazandı? TV8 MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
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