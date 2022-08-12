MasterChef kim kazandı? TV8 MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde final turu mücadelesi ekranlara geldi. TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışmanın 11 Ağustos günü yayınlanan bölümünde zorlu 2 etabın ardından en başarılı ürünlere imza atan şef adayı ana kadro yarışmacısı olma hakkı kazandı. Yarışmayı izleyenler ise detaylara ilişkin bilgileri "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren - 10. Önlüğü alan yarışmacı ve tüm bilgiler şöyle;