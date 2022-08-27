Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Masterclass’ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 26 Ağustos 2022 Masterchef Masterclass ödülü ne?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 01:13

Masterchef Masterclass’ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 26 Ağustos 2022 Masterchef Masterclass ödülü ne?

MasterChef'te ilk MasterClass oyunu izleyenleri nefessi bıraktı. 26 Ağustos 2022 Masterchef Masterclass’ı kazanan yarışmacı, ödülün sahibi oldu. Mehmet Şef balık kesim teknikleri üzerinde marifetlerini konuştururken, Somer şef tavuk pişirme konusunda yeteneklerini sundu. Danilo Şef de Mastercheff Masterclass bölümünde pastacı kreması hakkında detaylar verdi. Peki, Masterchef Masterclass’ı kim kazandı? İşte detaylar!

Masterchef Masterclass’ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 26 Ağustos 2022 Masterchef Masterclass ödülü ne?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından Masterchef'te bu akşam masterclass verildi. Somer, Mehmet ve Danilo şef Masterchef Masterclass ile birlikte hem yarışmacılara hem de seyircilere eğitim verdiler. 26 Ağustos 2022 Masterchef masterclass ödülü ne sorusu, bölümün sonunu kaçıranlar tarafından yöneltiliyor. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? İşte detaylar!

MASTERCHEF MASTERCLASS'TA NE YAPTILAR?

Masterclass'ta ilk önce en iyi balık temizleyenler kaldı. Daha sonra kalanlar arasında en iyi tavuk tiftikleyenler Masterclassa devam etti. Daha sonra pastacı kremasıyla en iyi yemeği yapan kişi masterclassın galibi oldu.

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Somer Şef ödülün hamur makinesi olduğunu duyurdu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gamze

Şeyma

Kaan

Fatma nur

Dilan

Büşra

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Masterchef Masterclass’ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 26 Ağustos 2022 Masterchef Masterclass ödülü ne?
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