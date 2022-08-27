Masterchef Masterclass’ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 26 Ağustos 2022 Masterchef Masterclass ödülü ne?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından Masterchef'te bu akşam masterclass verildi. Somer, Mehmet ve Danilo şef Masterchef Masterclass ile birlikte hem yarışmacılara hem de seyircilere eğitim verdiler. 26 Ağustos 2022 Masterchef masterclass ödülü ne sorusu, bölümün sonunu kaçıranlar tarafından yöneltiliyor. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim kazandı? İşte detaylar!