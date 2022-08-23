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Giriş Tarihi: 23.8.2022 21:30

Masterchef nevzine tatlısı tarifi ve malzemeleri: Masterchef nevzine tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef nevzine tatlısı tarifi seyirciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İlk takım oyunu mücadelesinde yemekler arasında nevzine tatlısı yer alıyordu. Masterchef nevzine tatlısı nasıl yapılır sorusu bir anda seyircilerin en çok sorduğu sorular arasında yer aldı. 23 Ağustos 2022 Masterchef nevzine tatlısı tarifi ile vatandaşlar mutfağını süslemek istiyor. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte detaylar

Masterchef nevzine tatlısı tarifi ve malzemeleri: Masterchef nevzine tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Nevzine tatlısı nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından sürekli olarak soruluyor. 23 Ağustos 2022 Masterchef nevzine tatlısı tarifi ile vatandaşlar yarın yemek masalarını farklı donatmak istiyor. Nevzine tatlısı püf noktaları sürekli dikkat çekmekte. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte nevzine tatlısı tarifi ve detaylar

MALZEMELER

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı üzüm pekmez

Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

NASIL YAPILIR?

Nevzine tatlısı için öncelikle şerbeti için, su, şeker ve limon suyunu kaynamaya bırakalım.

Ocağın altını kapatarak pekmezi ekleyip soğumaya bırakalım.

Nevzine tatlımızın hamuru için yoğurma kabında tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke, ceviz içi ve kabartma tozunu karıştıralım.

Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzu yağlanmış fırın kabına elimizle bastırarak yerleştirelim.

Hamurun üzerini çatal yardımı ile çizerek şekil verelim.

Hamurumuzu önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan tatlımı keserek soğumuş olan şerbetimizi üzerinde gezdirelim.

Şerbetini çeken nevzine tatlımızı servis tabağına alarak isteğe bağlı tahin ile süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun..

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Masterchef nevzine tatlısı tarifi ve malzemeleri: Masterchef nevzine tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
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