MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? 30 Ekim 2026 MasterChef kazanan isim belli oldu

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen son yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk iki eleme adayı Nurten ve Enes olmuş, 28 Ekim bölümünde de üçüncü ve dördüncü eleme adayları Şükran ve Hasan Alp olarak belirlenmişti.

29 Ekim'de ise eleme adayları Armağan ve Muhammed oldu.

Bugün yayınlanan haftanın son bölümünde ise Emre ile birlikte eleme potasına giren isimler tamamlanmış oldu.