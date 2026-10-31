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Giriş Tarihi: 31.10.2026 00:31

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? 30 Ekim 2026 MasterChef kazanan isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de 30 Ekim 2026 Cuma akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın büyük ödül için karşı karşıya geldiği gecede, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kazanan taraf belli oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ödül oyununu hangi takım aldı? İşte, haftanın eleme potasının da tamamlandığı yarışmada, MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve eleme potasına giren isimler.

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MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? 30 Ekim 2026 MasterChef kazanan isim belli oldu
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MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim'de yayınlanan bölümünde Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan gala menüsünde dokunulmazlığı mavi takım kazanırken Armağan ve Muhammed haftanın son iki eleme adayı olmuştu. 30 Ekim Cuma akşamı ise takımlar bu kez ödül oyunu için tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle sonuçlanan mücadelede kazanan takım, ödülün sahibi ve haftanın eleme potasındaki isimler belli oldu.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacıların yakınlarından gelen mesajları dinlediği bölümde duygusal anlar yaşanırken haftanın ödül oyununu kazanan takım ve eleme potasına giren isimler belli oldu.

MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Lübnan mutfağına ait yemeklerin hazırlandığı ilk etapta şeflerin değerlendirmesi sonucunda Mavi takım galip geldi.

Bu sonuçla Mavi takım yarışmacıları, bireysel ödül için mücadele etme hakkı kazandı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım etabının ardından bireysel ödül oyununa geçildi. Mavi takım yarışmacılarından ana ürün olarak burgu peyniri kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi.

Şeflerin tadımı sonucunda son ikiye Şadi ve Ayşe kalırken, rakibini geride bırakan Ayşe, ödül oyununu kazanarak gecenin kazananı oldu.

Ödül oyunun galibi olan Ayşe 100 bin TL'nin de sahibi oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen son yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk iki eleme adayı Nurten ve Enes olmuş, 28 Ekim bölümünde de üçüncü ve dördüncü eleme adayları Şükran ve Hasan Alp olarak belirlenmişti.

29 Ekim'de ise eleme adayları Armağan ve Muhammed oldu.

Bugün yayınlanan haftanın son bölümünde ise Emre ile birlikte eleme potasına giren isimler tamamlanmış oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Kübra (Takım Kaptanı)

Burçin

Tolga

Eyüpcan

Bahar

Nilay

Şadi

Ayşe

Kırmızı Takım

Hasanalp (Takım Kaptanı)

Muhammed

Şükran

Nurten

Enes

Armağan

Tolgahan

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? 30 Ekim 2026 MasterChef kazanan isim belli oldu
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