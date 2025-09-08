Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLUYOR! 8 Eylül Masterchef Türkiye kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 8.9.2025 21:53

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu heyecanı sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Şefler, yarışmacılardan Kayseri mutfağının sevilen lezzetlerinden Yağlama hazırlamalarını istiyor. Gecede en iyi tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanını ise kaptanlık oyununu kazanan isim belirliyor. Peki, 8 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?İşte takımlar

MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım başlıyor. Bilindiği üzere son eleme gecesinde Sercan, MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Yedeklerden ana kadroya giren isim ise Murat Can olmuştu. Yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanlarıyla birlikte yeni haftanın takımları da şekilleniyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı sürüyor. Şeflerin değerlendirmesiyle mavi takım kaptanı belirleniyor. Ardından kırmızı takım kaptanı seçiliyor ve kaptanlar takımlarını kuruyor.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz açıklanmıyor. Takımlar açıklandığında detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Murat Can oldu.

