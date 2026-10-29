Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 29.10.2026 00:16

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı Takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar, takımını eleme potasından uzak tutmaya çalıştı. 28 Ekim 2026 tarihli bölümün ardından gözler dokunulmazlık sonucuna ve gecenin eleme adaylarına çevrildi.

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MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?
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MasterChef Türkiye'de haftanın eleme sürecini etkileyecek yeni dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında yayınlanan 28 Ekim Çarşamba tarihli bölümde takımlar, şeflerin belirlediği görevleri tamamlayarak dokunulmazlığı elde etmeye çalıştı. Yarışmanın takipçileri ise günün kazanan takımını, bireysel dokunulmazlığın sahibini ve eleme potasına giren isimleri öğrenmek istiyor.

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF 27 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 28 Ekim Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.
Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Tolgahan oldu.

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MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Nurten
2. Enes
3. Şükran

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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?
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