MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF 27 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 28 Ekim Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.