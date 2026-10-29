MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı! 28 Ekim eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme sürecini etkileyecek yeni dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında yayınlanan 28 Ekim Çarşamba tarihli bölümde takımlar, şeflerin belirlediği görevleri tamamlayarak dokunulmazlığı elde etmeye çalıştı. Yarışmanın takipçileri ise günün kazanan takımını, bireysel dokunulmazlığın sahibini ve eleme potasına giren isimleri öğrenmek istiyor.
MasterChef Türkiye'de 28 Ekim Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.
Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.