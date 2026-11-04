MasterChef yeni bölüm bugün yok mu, ne zaman? 4 Kasım 2026 TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarının yarışma programı MasterChef Türkiye izleyicilerini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yayınlanan ilk fragmanın ardından yayın tarihinde yapılan düzeltme, "MasterChef bugün neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı.
Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye'nin takipçileri, 4 Kasım akşamı televizyon karşısına geçmeye hazırlanırken yayın akışındaki değişiklik dikkatleri çekti. Kanal tarafından ilk paylaşılan tanıtımlarda işaret edilen tarihin ardından yapılan son güncellemeyle birlikte MasterChef yeni bölümünün tarihi değiştirildi.
4 Kasım Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatlik tam yayın akışı şu şekildedir:
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
12:00 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz