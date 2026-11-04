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Giriş Tarihi: 04.11.2026 21:27

MasterChef yeni bölüm bugün yok mu, ne zaman? 4 Kasım 2026 TV8 yayın akışı

MasterChef yeni bölüm bugün var mı yok mu soruları 4 Kasım 2026 TV8 yayın akışı ile yanıt buldu. Ekran başındakilerin merakla beklediği MasterChef Türkiye yeni bölüm tanıtımında yapılan tarih güncellemesi dikkat çekti. Şef yarışmasının takipçileri araştırmalara hız kazandırdı.

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MasterChef yeni bölüm bugün yok mu, ne zaman? 4 Kasım 2026 TV8 yayın akışı
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TV8 ekranlarının yarışma programı MasterChef Türkiye izleyicilerini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yayınlanan ilk fragmanın ardından yayın tarihinde yapılan düzeltme, "MasterChef bugün neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM BUGÜN NEDEN YOK, ERTELENDİ Mİ?

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye'nin takipçileri, 4 Kasım akşamı televizyon karşısına geçmeye hazırlanırken yayın akışındaki değişiklik dikkatleri çekti. Kanal tarafından ilk paylaşılan tanıtımlarda işaret edilen tarihin ardından yapılan son güncellemeyle birlikte MasterChef yeni bölümünün tarihi değiştirildi.

Yarışmanın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı 5 Kasım olarak düzeltilerek izleyicilere duyuruldu. Buna göre sıradaki yeni bölüm perşembe akşamı yayında olacak.

MasterChef tekrar bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda yer alıyor.

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4 KASIM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

4 Kasım Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatlik tam yayın akışı şu şekildedir:

06:30 - Tuzak

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

12:00 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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MasterChef yeni bölüm bugün yok mu, ne zaman? 4 Kasım 2026 TV8 yayın akışı
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