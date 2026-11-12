Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı
Giriş Tarihi: 12.11.2026 00:12 Son Güncelleme: 12.11.2026 00:33

MasterChef'te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de takımlar bu kez haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takım, şeflerin değerlendirmesinden geçebilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ardından dokunulmazlığı kazanan takım ile eleme potasına giren yarışmacı araştırılmaya başlandı.

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MasterChef’te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı
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MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. 11 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümde mavi ve kırmızı takım, eleme potasına yarışmacı göndermemek ve haftayı avantajlı geçirmek için mücadele etti. Şeflerin tadımının ardından açıklanan sonuçlar, yarışmanın takipçileri tarafından yakından izlenirken gecenin eleme adayı da merak uyandırdı.

MasterChef’te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı

MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 11 Kasım Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.

MasterChef’te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI NETLEŞTİ!

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayı Burçin oldu.

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MasterChef’te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Nurten

2. Burçin

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MasterChef'te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı
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