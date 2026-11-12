MasterChef’te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. 11 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümde mavi ve kırmızı takım, eleme potasına yarışmacı göndermemek ve haftayı avantajlı geçirmek için mücadele etti. Şeflerin tadımının ardından açıklanan sonuçlar, yarışmanın takipçileri tarafından yakından izlenirken gecenin eleme adayı da merak uyandırdı.
MasterChef Türkiye'de 11 Kasım Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.
Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.