MasterChef’te 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Kasım eleme adayı

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. 11 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümde mavi ve kırmızı takım, eleme potasına yarışmacı göndermemek ve haftayı avantajlı geçirmek için mücadele etti. Şeflerin tadımının ardından açıklanan sonuçlar, yarışmanın takipçileri tarafından yakından izlenirken gecenin eleme adayı da merak uyandırdı.