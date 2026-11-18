MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yeniden tezgâh başına geçti. Yarışmacılar eleme potasına girmemek için en iyi tabaklarını hazırlamaya çalıştı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Nilay, bu sonuçla eleme potasına girme riskinden kurtuldu.