TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 17 Kasım akşamı eleme heyecanını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde dokunulmazlık oyununu kazanan ekip belli oldu. Gecenin devamında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylamasıyla birlikte eleme potasına giren yarışmacı da netleşti.
MasterChef Türkiye'de haftanın dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin kazananı mavi takım oldu. Böylece mavi takım dokunulmazlığı alırken, kırmızı takım eleme potasına girme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yeniden tezgâh başına geçti. Yarışmacılar eleme potasına girmemek için en iyi tabaklarını hazırlamaya çalıştı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Nilay, bu sonuçla eleme potasına girme riskinden kurtuldu.
Bireysel dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından kırmızı takımda eleme oylaması heyecanı yaşandı. Takım arkadaşlarının oyları sonucunda haftanın yeni eleme adayı Burçin oldu.