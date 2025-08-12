Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 12 Ağustos MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 12 Ağustos MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef’te heyecan, haftanın ilk takım oyunu ile yeniden zirveye çıktı. Haftanın kaptanlarının belirlenmesinin ardından mavi ve kırmızı takımlar, ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bu haftaki konsept, dünya mutfağından seçilen lezzetler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununa çıkarken aynı gecede haftanın ilk ve ikinci eleme adayları da belli olacak. Peki, 12 Ağustos Salı günü MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte günün kazanan takımı…

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. Geçtiğimiz gün oynanan kaptanlık oyununu kazanan Merve, mavi takımın kaptanı olurken; kırmızı takımın kaptanı ise Sercan olarak belirlendi. Yeni bölümde mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda galibiyet için tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, 12 Ağustos Salı günü MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen ayrıntılar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te 12 Ağustos salı günü dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda Mavi Takımın yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı ise CANSU kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. İlhan

