MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 12 Ağustos MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. Geçtiğimiz gün oynanan kaptanlık oyununu kazanan Merve, mavi takımın kaptanı olurken; kırmızı takımın kaptanı ise Sercan olarak belirlendi. Yeni bölümde mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda galibiyet için tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, 12 Ağustos Salı günü MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen ayrıntılar…