MasterChef’te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı,hangi isim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan, haftanın son takım mücadelesiyle devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacılar, son dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına çıkıyor. Hatırlanacağı üzere haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım elde etmiş, kırmızı takımdan ise Onur ve İlhan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacılar olmuştu. Peki, 11 Eylül MasterChef'te haftanın son takım oyunu dokunulmazlığı hangi takımın oldu? İşte detaylar…