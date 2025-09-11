Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı,hangi isim eleme adayı oldu?
Giriş Tarihi: 11.9.2025 21:25

MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı,hangi isim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu dokunulmazlık oyununda gecenin teması, ülkemizin birbirinden lezzetli börekleri olarak belirlendi. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı dokunulmazlığı alan takım...

MasterChef’te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı,hangi isim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan, haftanın son takım mücadelesiyle devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacılar, son dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına çıkıyor. Hatırlanacağı üzere haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım elde etmiş, kırmızı takımdan ise Onur ve İlhan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacılar olmuştu. Peki, 11 Eylül MasterChef'te haftanın son takım oyunu dokunulmazlığı hangi takımın oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyununun kazananı, şeflerin değerlendirmesinin ardından bu akşam belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek ve en iyi yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığı kazanacak.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayı, takım oylamasının ardından belirlenecek; duyurulduğunda gelişmeleri paylaşacağız.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-NİSA

2-AYLA

3-ONUR

4-İLHAN

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı,hangi isim eleme adayı oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz