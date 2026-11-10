MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? Gecenin sonunda potaya giren yarışmacılar

MasterChef'te yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yarışmacıları bir kez daha karşı karşıya getirdi. 10 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümde takımlar, mutfaktaki performanslarıyla şeflerden yüksek puan almaya çalıştı. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yaşanan gelişmeler, haftanın eleme potasının şekillenmesinde belirleyici oldu.