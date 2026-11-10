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Giriş Tarihi: 10.11.2026 23:48

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? Gecenin sonunda potaya giren yarışmacılar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 10 Kasım Salı akşamı yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlayarak avantaj elde etmeye çalıştı. Gecenin sonunda alınan sonuçlar haftanın eleme sürecini de şekillendirdi. MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi?

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10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları
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MasterChef'te yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yarışmacıları bir kez daha karşı karşıya getirdi. 10 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümde takımlar, mutfaktaki performanslarıyla şeflerden yüksek puan almaya çalıştı. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yaşanan gelişmeler, haftanın eleme potasının şekillenmesinde belirleyici oldu.

10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF 10 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 10 Kasım Salı akşamı oynanan haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.

10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Nilay oldu.

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10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

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10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

MAVİ TAKIM:

Tolğa

Eyüp Can

Armağan-Burçin

Enes

Şadi

Ayşe

10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

KIRMIZI TAKIM:

Tolgahan

Muhammed

Bahar

Şükran

Nurten

Nilay

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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? Gecenin sonunda potaya giren yarışmacılar
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