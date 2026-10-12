MasterChef’te kaptanlar belli oldu! 12 Ekim Masterchef Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık heyecanı yaşandı. 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, takım kaptanlığını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin ardından MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ile Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları merak konusu oldu.
MasterChef Türkiye'de 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın kaptanları belli oldu. Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Muhammed, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı ise Kübra oldu.