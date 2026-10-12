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Giriş Tarihi: 12.10.2026 23:41

MasterChef’te kaptanlar belli oldu! 12 Ekim Masterchef Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef Türkiye’de yeni haftanın takımlarını belirleyecek kaptanlık oyunu için yarışmacılar tezgâh başına geçti. 12 Ekim tarihli bölümde yaşanan rekabetin ardından haftanın kaptanları belli oldu. İzleyiciler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları kimler oldu sorularına yanıt aranmaya başladı.

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MasterChef’te kaptanlar belli oldu! 12 Ekim Masterchef Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık heyecanı yaşandı. 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, takım kaptanlığını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin ardından MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ile Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları merak konusu oldu.

12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın kaptanları belli oldu. Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Muhammed, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı ise Kübra oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

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MasterChef’te kaptanlar belli oldu! 12 Ekim Masterchef Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
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