MasterChef’te kim elendi? 18 Ekim MasterChef ‘e veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye'de 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Haftanın son mücadelesinde eleme adayları, şeflerin karşısında başarılı tabaklar hazırlayarak yarışmada kalmaya çalıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte MasterChef'ten elenen yarışmacı da netlik kazandı.
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 18 Ekim 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim ŞİRİNGÜL oldu.