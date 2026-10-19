Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te kim elendi? 18 Ekim MasterChef ‘e veda eden isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 00:15 Son Güncelleme: 19.10.2026 00:16

MasterChef'te kim elendi? 18 Ekim MasterChef ‘e veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye’de eleme gecesinin ardından haftanın vedası yaşandı. 18 Ekim 2026 tarihli bölümde eleme potasındaki isimler, hazırladıkları yemeklerle şeflerden geçer not almaya çalıştı. Gecenin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya devam edemeyen isim açıklanırken MasterChef’te kim elendi sorusu da yanıt buldu.

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MasterChef’te kim elendi? 18 Ekim MasterChef ‘e veda eden isim belli oldu!
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MasterChef Türkiye'de 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Haftanın son mücadelesinde eleme adayları, şeflerin karşısında başarılı tabaklar hazırlayarak yarışmada kalmaya çalıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte MasterChef'ten elenen yarışmacı da netlik kazandı.

18 EKİM 2026 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 18 Ekim 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim ŞİRİNGÜL oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de dokuzuncu haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı. Haftalık mücadelelerin ardından eleme gecesinde tezgâh başına geçen isimler, yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi.

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18 Ekim 2026 tarihli eleme gecesinde potada bulunan yarışmacılar şunlardı:

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten

Tolga

Tolgahan

Şükran

Enes

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MasterChef'te kim elendi? 18 Ekim MasterChef ‘e veda eden isim belli oldu!
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