MasterChef’te kıyamet kopartan sözler havada uçuştu, tansiyon yükseldi! Hakaret tartışması çileden çıkarttı!

MasterChef 2022 yarışmacıları arasında yer alan Burak ve Gamze arasında gergin anlar yaşandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in dün akşamki bölümünde Gamze, Burak Kaya'ya oy atarken bir önceki oyunda ve son oyunda yaşananları gündeme getirdi.

Somer Sivrioğlu, 'Gamze ile Burak Kaya arasındaki tartışmada Gamze'nin söylediğine göre kullanılan birkaç tane yakışık almayan söz var. Biz bunları bilmiyoruz, görmedik, burada değildik.Fakat bütün stüdyomuz kameralarla dolu. Bu sözün üzerine biz bunu inceleyeceğiz ve uyarılarımızı yapacağız. Burada Yemek tartışılır belli bir saygı çerçevesinde. İşin içine hakaret girerse o zaman bizim tepkimiz de tahmin ettiğinizden çok daha ağır olur.' dedi.

Burak Kaya daha sonra açıklama yapıp yaptığı hakaretleri açıkladı ve 'Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.' dedi.