MasterChef’te kıyamet kopartan sözler havada uçuştu, tansiyon yükseldi! Hakaret tartışması çileden çıkarttı!

MasterChef'te kaos! Son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan oylamada MasterChef Burak ve MasterChef Gamze birbirlerine girdi. Gamze, Burak Kaya'ya oy atarken bir önceki oyunda yaşananları dile getirince olanlar oldu. Yakışık olmayan kelimelerle birbirlerine sataşan yarışmacılara en sert eleştiri ise Mehmet Şef'ten geldi.
MasterChef 2022 yarışmacıları arasında yer alan Burak ve Gamze arasında gergin anlar yaşandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in dün akşamki bölümünde Gamze, Burak Kaya'ya oy atarken bir önceki oyunda ve son oyunda yaşananları gündeme getirdi.
Somer Sivrioğlu, 'Gamze ile Burak Kaya arasındaki tartışmada Gamze'nin söylediğine göre kullanılan birkaç tane yakışık almayan söz var. Biz bunları bilmiyoruz, görmedik, burada değildik.Fakat bütün stüdyomuz kameralarla dolu. Bu sözün üzerine biz bunu inceleyeceğiz ve uyarılarımızı yapacağız. Burada Yemek tartışılır belli bir saygı çerçevesinde. İşin içine hakaret girerse o zaman bizim tepkimiz de tahmin ettiğinizden çok daha ağır olur.' dedi.
Burak Kaya daha sonra açıklama yapıp yaptığı hakaretleri açıkladı ve 'Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.' dedi.
MEHMET ŞEF ÇOK SİNİRLENDİ
Burak'ın hiç kimseyi konuşturmaması ve ispiyonladı Gamze beni demesi üzerine Mehmet Şef, 'Sürekli kendi haklı olduğunu düşünür bir durumdasın, orada ben vardım ve bana göstermedi. Benim için iki yarışmacı da aynıdır. O bana göstermedi demek ki ispiyon değil. Ne diye Gamze senden özür dileyecek özür dilemesi gereken bir kelime var mı?' dedi. Gamze'nin sadece Burak'ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef Burak Kaya'ya dönerek, 'O zaman sen özür dileyeceksin. Dile' dedi. Burak, 'Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden.' demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Yalçınkaya, 'Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme.' dedi.
HAKARET TARTIŞMASI
Stüdyoda eleme oylaması yapan mavi takımdan Gamze potaya girmesi için Burak Kaya'nın ismini yazdı. Gamze, önceki gün batırık yemeğini kasaya koyduğu için yaşadığı tartışma nedeniyle Burak Kaya'yı yazdığını ve kendisinden özür dilemesini söyledi.
Söz alan Burak Kaya, "Özrü senin dilemen gerekiyor. Şeflerin karşısında beni çocuk gibi ispiyonluyorsun. Bence sen benden özür dile sonra biz devam edelim" açıklamasını yaptı.
Burak'ın sözlerine cevap veren Gamze, Mehmet Şef'e yönelerek "Siz o gün küvetleri kontrol etmek için geldiğinizde küvette domates vardı. Ben siz görmeyin diye sakladım siz 'kimin bu diye elimden çektiniz'. Arkadaş sanırım benim size gösterdiğimi düşündü. Siz oradaki yaprakları gördüğünüzde yeniden kızdınız. Sizin etrafınızda durduğumuz için batırığı kim yaptı diye sorduğumda onu ispiyonladığımı sandı" dedi.
Gamze'nin sözlerine Burak Kaya ' Bence oralara gelmeyelim. Seni rezil ederim.' diyerek karşılık verdi. Kendisine hakaret içerikli kelime kullandığını söyleyen Gamze Burak'ın söylediği kelimeyi açıklamak istemediğini belirtti.
Şefler Burak Kaya'nın Gamze'ye söylediği kelimeyi inceledikten sonra Burak'ın Gamze'den özür dilemesini istedi.
Yayın bittikten sonra ise Burak Kaya ve Onur arasında yeni bir tartışma çıktı. Onur Burak'ın yanlış konuştuğunu söylerken seslerin yükselmesiyle mavi takım yarışmacıları araya girdi.