MasterChef'te rekabet yeni haftayla birlikte yeniden kızıştı. Yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olabilmek için mutfakta tüm hünerlerini ortaya koydu. Kuru fasulye ve pilav konseptiyle gerçekleştirilen kaptanlık oyununda şeflerin kararı merakla beklendi. Gecenin sonunda kaptanlık koltuğuna oturan isim ve rakip takımın lideri belli oldu.
MasterChef Türkiye'de 16 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirilen kaptanlık oyununun ardından haftanın takım liderleri belli oldu. Kuru fasulye ve pilav hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışan yarışmacılar arasından Ayşe, gecenin sonunda mavi takım kaptanlığını kazandı.
Ayşe'nin kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği Şükran ise karşı takımın lideri oldu. Böylece MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları netleşirken yarışmacıları bekleyen takım mücadeleleri için de geri sayım başladı.
MasterChef Türkiye'de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim Nurten oldu.