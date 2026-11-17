MASTERCHEF'TE KAPTANLAR BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye'de 16 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirilen kaptanlık oyununun ardından haftanın takım liderleri belli oldu. Kuru fasulye ve pilav hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışan yarışmacılar arasından Ayşe, gecenin sonunda mavi takım kaptanlığını kazandı.

Ayşe'nin kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği Şükran ise karşı takımın lideri oldu. Böylece MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları netleşirken yarışmacıları bekleyen takım mücadeleleri için de geri sayım başladı.