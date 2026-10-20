MasterChef'te yeni haftanın takımları! 19 Ekim Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim tarihli bölümünde haftanın takım dengelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mavi Takım'ın başına geçmek isteyen yarışmacılar, oyunda başarılı olmak için mücadele etti. Kaptanlık oyununun sonuçlanmasıyla birlikte yeni haftanın takım kadroları da gündeme geldi. İşte MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve Mavi-Kırmızı Takım yarışmacıları…