Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te yeni haftanın takımları! 19 Ekim Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 20.10.2026 00:03 Son Güncelleme: 20.10.2026 00:29

MasterChef'te yeni haftanın takımları! 19 Ekim Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk mücadelesi kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacıların Mavi Takım kaptanı olabilmek için karşı karşıya geldiği 19 Ekim tarihli bölümde, rekabetin ardından takım kaptanları netleşti. Programı takip edenler, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları kimler oldu sorularına yanıt arıyor.

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MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 19 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim tarihli bölümünde haftanın takım dengelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mavi Takım'ın başına geçmek isteyen yarışmacılar, oyunda başarılı olmak için mücadele etti. Kaptanlık oyununun sonuçlanmasıyla birlikte yeni haftanın takım kadroları da gündeme geldi. İşte MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve Mavi-Kırmızı Takım yarışmacıları…

MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 19 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

19 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 19 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın kaptanları belli oldu.

Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Şadi, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı Enes oldu.

MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 19 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Şadi

Bahar

Muhammed

Tolga

Eyüpcan

Nurten

Kübra

Ayşe

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MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 19 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Enes

Armağan

Nurten

Burçin

Nilay

Emre

Tolgahan

Hasan Alp

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MasterChef'te yeni haftanın takımları! 19 Ekim Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
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