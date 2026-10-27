MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununun tamamlanmasıyla yeni haftanın takım dağılımı belli oldu. Mavi Takım kaptanlığı için yarışan isimler arasından kazanan belirlenirken, kaptanların seçimleriyle iki takımın kadrosu oluşturuldu. Yarışmada haftanın ilk takım mücadelesi öncesinde gözler kaptanlık sonucuna çevrildi. İşte 26 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve Mavi-Kırmızı Takım kadroları.
MasterChef Türkiye'de 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın kaptanları belli oldu.
Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Kübra, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı Hasan Alp oldu.