Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:16 Son Güncelleme: 27.10.2026 00:19

MasterChef'te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları kuruldu. Kaptanlık oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar arasından Mavi Takım kaptanı seçilirken, Kırmızı Takım'ın kaptanı da belli oldu. Yarışmanın takipçileri ise kaptanlık oyununu kazanan ismi ve haftanın takım kadrolarını araştırmaya başladı. 26 Ekim MasterChef Türkiye'de kaptan kim oldu, Mavi ve Kırmızı Takım'da kimler yer aldı? İşte sonuçlar.

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MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununun tamamlanmasıyla yeni haftanın takım dağılımı belli oldu. Mavi Takım kaptanlığı için yarışan isimler arasından kazanan belirlenirken, kaptanların seçimleriyle iki takımın kadrosu oluşturuldu. Yarışmada haftanın ilk takım mücadelesi öncesinde gözler kaptanlık sonucuna çevrildi. İşte 26 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve Mavi-Kırmızı Takım kadroları.

MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın kaptanları belli oldu.

Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Kübra, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı Hasan Alp oldu.

MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Kübra

Burçin

Tolga

Eyüpcan

Bahar

Nilay

Şadi

Ayşe

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MasterChef’te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Hasanalp

Muhammed

Şükran

Nurten

Enes

Armağan

Tolgahan

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MasterChef'te yeni haftanın takımları kuruldu! 26 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı?
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