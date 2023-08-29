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Giriş Tarihi: 29.8.2023 19:17 Son Güncelleme: 29.8.2023 20:28

Matbaa kurup dolar basmışlardı! 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de sahte dolar basmak için depo kiralayıp matbaa kuran şüpheliler, ilk bastıkları sahte dolarları alıcıya teslim ederken yakalandı. Operasyonda  binlerce sahte dolar ile yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Matbaa kurup dolar basmışlardı! 6 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucu, sahte dolar basmak amacıyla depo kiraladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

TESLİM EDERKEN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde oturan şüphelilerin, bir depo kiraladıkları ve buraya kurdukları matbaada sahte dolar imal ettiği belirlendi. Kocaeli Polisi şüphelilerin ilk bastıkları dolarları piyasaya sürmeye çalıştıklarını tespit etti. Yeterli bilgi ve delile ulaşan emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheliler imal ettikleri dolarları alıcı şahıslara teslim ederken yakalandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21 bin 520 adet sahte 100 Dolar, Para basımında kullanılan basım makineleri,Sahte 100 Dolar basımında kullanılan kalıplar ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrolle serbest kalırken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Matbaa kurup dolar basmışlardı! 6 kişi tutuklandı
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