Matt Damon Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Matt Damon’ın En İyi Filmleri

Matt Damon filmleri tek bir tip değil hemen her çeşit konuda işlenmektedir. Oynadığı her rolü farklılaştıran ve bu sayede çok başarılı bir aktör olarak dünyaya nam salmış olan Matt Damon çağımızın sinema denince akla ilk gelen isimlerindendir. Matt Damon'in en iyi filmlerini bilmek de sinema kültürünü ilerletecek, güzel filmleri keşfetmeye yol açacaktır. Peki ya en çok izlenen Matt Damon filmleri hangileridir?

Matt Damon Filmleri

Matt Damon filmleri ile bir kuşağın takdirini toplamış ve başarılı oyunculuğuyla tüm dünyadan sinemaseverleri kendine hayran bırakmayı başarmıştır. Bazen aksiyon bazen bilimkurgu bazense dram temalı filmlerde gördüğümüz Matt Damon için kapsamlı bir içerik hazırladık.

Matt Damon'in En İyi Filmleri

1- Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – 8.1 IMDB Puanı

Matt Damon'ın en beğenilen filmlerinden olan Ford ve Ferrari tüm dünyada ünlenmiş Le Mans yarışının hikayesini anlatır. İki rakibin hikayesinde Ford yetkili çalışanları Ferrari'nin domine ettiği yarışları kazanmak için son derece başarılı bir pilot olan Ken Miles ile anlaşırlar.

2- Interstellar (Yıldızlararası) – 8.6 IMDB Puanı

Yıldızlararası adlı bilimkurgu filminde Matt Damon, Dr. Mann karakterini son derece başarılı bir şekilde canlandırarak ününü ve başarısını büyütmüştür. Filmde Dr. Mann, insanlığı başa gelen kıtlıktan kurtarmak için bilim adamlarının keşfettiği bir solucan deliği sayesinde insanlığı kurtarmaya çalışacaktır.

3- Saving Private Er Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) – 8.6 IMDB Puanı

Ünlü yönetmen Steven Spielberg filmleri arasında çok ayrı bir yere sahip olan film, tüm dünyadan her yıl binlerce kez izlenmektedir. Başrollerinde harika isimlerin yer aldığı filmde dört çocuk annesi olan bir kadının İkinci Dünya Savaşı'nda üç evladını birden kaybetmesiyle hükümet devreye girer ve onun son oğlu James Ryan'ı kurtarmak için bir ekip görevlendirir.

4- The Edge of Heaven (Yaşamın Kıyısında) – 8.5 IMDB Puanı

Dram türündeki bu filmde Lee Chandler mütevazi yaşam süren bir karakterdir. Fakat bir gün abisinin çok hasta olduğunu söyleyen bir telefon konuşması sonucunda olaylar gelişir…

5- The Departed (Köstebek) – 8.5 IMDB Puanı

Son derece başarılı bir işlenişi olan bu gerilim ve dram filmi Oscar ödülü kazanmayı da hak etmiştir. DiCaprio Mafya örgütünün içerisinde sızmış bir köstebek polisi oynarken polis teşkilatının içindeki köstebeği hayata getiren de Matt Damon olacaktır…

6- Good Will Hunting (Can Dostum) – 8.3 IMDB Puanı

Can Dostum filmi dünyadaki pek çok sinemaseverin favori filmleri arasındadır. Matt Damon bu filmde Will Hunting adındaki bir hademeyi canlandırırken Robin Williams ise bir terapist karakterini oynamaktadır. İkilinin arkadaşlığı son derece etkileyici olacaktır…

7- Inside Job (İç İşler) – 8.3 IMDB Puanı

Belgesel türündeki bu yapımda Matt Damon bir anlatıcı görevindedir. 2008 global krizi ve finansal erimesine yakın bir çerçeveden bakan belgesel politik bir tavra da sahip olmasıyla dikkat çekmektedir.

8- The Bourne Ultimatum (Son Ültimatom) – 8.1 IMDB Puanı

serinin üçüncü filmidir. Jason Bourne kaybolan geçmişinin peşindedir. Aklının en ıssız köşelerinde hatırlayabildiği parçaları birleştirerek kim olduğunu hatırlamaya çalışıyordur. Fakat peşinde "yaratıcıları" olduğunu iddia eden birileri vardır ve bunlardan kurtulmak pek kolay olmayacaktır.

9- The Martian (Marslı) – 8.0 IMDB Puanı

Ares III adındaki mürettebatın keşif gezisi yaptığı esnada çıkan bir fırtına sonucunda kalkış aracına dönmeleri, fakat dönerken araçtan kopan bir demir parçasının Mark Watney'i uçurup bayıltmasıyla başlar. Marsta tek başına kalan Mark Watney bir şekilde dünya ile iletişime geçip bu durumdan kurtulmalıdır.

10 – The Bourne Identity (Geçmişi Olmayan Adam) – 7.9 IMDB Puanı

Bir başka hayatta kalma filmlerindendir. Yalnız başına denizin ortasında hayatını sürdürmeye çalışan bir adam balıkçı teknesi sayesinde kurtulur ve kendine geldiğinde geçmişini hatırlamaz haldedir. Kim olduğunu anlamak için mücadele etmek zorundadır.