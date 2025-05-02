Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Başsavcılıktan emniyete “yakalama” talimatı

Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı. Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken tutuklanan 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SONRASI AİLENİN AVUKATINDAN YENİ HAMLE

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledildiği olay gününe ait olay yeri kamera kayıtlarının dökümünün yapıldığı bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda yargılanmaları süren suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen iki şüphelinin daha kamera kayıtlarında yer aldığı ortaya çıktı. Bu nedenle Minguzzi ailesinin avukatı, bu iki şahsın da haklarında suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin ve tutuklama nedenlerinin varlığı nedeniyle, suç delillerin karartılmasının ve kaçmalarının yahut saklanmalarının önlenmesi için gözaltına alınarak tutuklanmalarını talep etti.

BAŞSAVCILIKTAN EMNİYETE "YAKALAMA" TALİMATI

Minguzzi ailesinin avukatı, yeni failler hakkındaki gözaltı talebinin ardından Başsavcılıkça harekete geçti. Başsavcılık, müşteki vekili tarafından sunulan ve içerisinde kamera görüntülerinin yer aldığı belirtilen flash belleğin incelenmesi için Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne yazı gönderdi. Söz konusu kayıtlarla ilgili inceleme tutanağı hazırlanmasını ve sonuçların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini talep etti.

YAKALANINCA BİLGİ VERİLECEK

Başsavcılık, dilekçede adı geçen ve kimlik bilgileri henüz netleşmeyen iki şahsın kimliklerinin tespiti, yakalanmaları ve olayla ilgili delillerin toplanması konusunda da emniyete talimat verdi. Ayrıca yazıda, şüphelilerin yakalanması halinde yeniden Başsavcılıktan gerekli talimatların alınmasını istendi.