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Giriş Tarihi: 16.11.2026 22:52

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümüne ilişkin beraat eden Müslüm Ayberk Doğan’ın sanal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Doğan hakimlikçe tutuklandı.

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Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin görülen davanın kararında beraat eden Müslüm Ayberk Doğan'ın sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmesinin ardından Doğan, bugün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Tehdit' ve 'Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı
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