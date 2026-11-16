Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin görülen davanın kararında beraat eden Müslüm Ayberk Doğan'ın sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmesinin ardından Doğan, bugün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Tehdit' ve 'Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör