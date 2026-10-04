Mavi göz renginin 10 bin yıllık gizemi çözüldü: Ortak ata Karadeniz bölgesinden çıktı!

RENGİ ASLINDA MAVİ DEĞİL!

Bilimin en ilginç açıklamalarından biri de şu: Aslında mavi göz diye bir pigment yoktur. Mavi gözlü insanların irisi pigmentten yoksundur ve ışık tıpkı gökyüzünde olduğu gibi dağılarak mavi görünür. Yani mavi gözler aslında bir "optik illüzyon"dur.