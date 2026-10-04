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Giriş Tarihi: 4.10.2026 18:48

Mavi göz renginin 10 bin yıllık gizemi çözüldü: Ortak ata Karadeniz bölgesinden çıktı!

Dünyanın en dikkat çekici göz renklerinden biri olan mavinin ardındaki geçmiş kronoloji nihayet netleşiyor. Yapılan son genetik çalışmalar, mavi gözlü tüm insanların DNA'sında aynı mutasyonun izini buldu; bu da herkesin aynı ortak atadan geldiğini gösteriyor. Araştırmada dikkat çeken en önemli detay ise bu ortak atanın yaşadığı coğrafi bölge oldu. Bilim dünyasının haritasını netleştirdiği o bölge ve genetik mirasın perde arkası...

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Mavi göz renginin 10 bin yıllık gizemi çözüldü: Ortak ata Karadeniz bölgesinden çıktı!
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Mavi göz renginin kökeni Karadeniz'e ulaştı. Kopenhag Üniversitesi, mavi gözlü tüm insanların DNA'sında aynı "genetik şalteri" tespit ederek ezber bozan bir araştırmaya imza attı. Yaklaşık 10 bin yıl önce gerçekleşen bu genetik değişimin izini süren bilim insanları, ilk mavi gözlü insanın Karadeniz'in kuzeybatısında yaşadığını belirledi. İşte tüm dünyada yankı uyandıran araştırmanın perde arkası...

TEK BİR KİŞİDEN YAYILDI!

Bilim insanları, dünyanın farklı bölgelerinden binlerce mavi gözlü insanı inceledi. Sonuç şarttı: Her birinin DNA'sında aynı mutasyon noktası vardı. Bu da mavi gözün bağımsız olarak farklı yerlerde değil, tek bir kişide başlayıp dünyaya yayıldığını kanıtlıyor.

KARADENİZ MUCİZESİ

Genetik haritalama çalışmaları, bu mutasyonun yaklaşık 6.000 ila 10.000 yıl önce Karadeniz bölgesinde yaşayan bir bireyde gerçekleştiğini gösteriyor. Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç eden topluluklar aracılığıyla bu "renkli" miras kıtalara yayıldı.

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RENGİ ASLINDA MAVİ DEĞİL!

Bilimin en ilginç açıklamalarından biri de şu: Aslında mavi göz diye bir pigment yoktur. Mavi gözlü insanların irisi pigmentten yoksundur ve ışık tıpkı gökyüzünde olduğu gibi dağılarak mavi görünür. Yani mavi gözler aslında bir "optik illüzyon"dur.

GENETİK ŞALTER: HERC2 VE OCA2

Vücudumuzda göz rengini belirleyen genlerde bir "şalter" bulunur. Karadeniz'deki o ortak atada bu şalter "kısıldı" ve kahverengi pigmentin gözlere ulaşması engellendi. Eğer şalter tamamen kapansaydı, o kişi bir albino olurdu; ancak bu mutasyon sadece "mavi"yi yarattı.

HEPİNİZ UZAKTAN KUZENSİNİZ!


Eğer gözleriniz maviyse, İzlanda'daki bir balıkçıyla ya da Avustralya'daki bir doktorla aynı genetik mirası paylaşıyor olabilirsiniz. Bilim insanları, mavi gözlülerin her birinin binlerce kuşak öncesinden birbirine bağlı birer "kuzen" olduğunu belirtiyor.

NEDEN SADECE BAZI BÖLGELERDE YOĞUN?

Bu mutasyonun Avrupa'da bu kadar yaygın olmasının sebebi, o dönemdeki doğal seçilim ve göç yolları. Tarımın yayılmasıyla birlikte Karadeniz'den kuzeye doğru giden topluluklar, bu geni soğuk iklimlerde daha baskın hale getirdi.

Bazı araştırmalar, mavi gözlü insanların ışığa karşı daha hassas olduklarını ancak karanlık ortamlarda kahverengi gözlülere göre hafif bir avantaj sağlayabildiklerini öne sürüyor. Ayrıca acı eşiği konusunda da bazı genetik bağlantılar üzerinde duruluyor.

10 BİN YILLIK MİRASIN GELECEĞİ

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %8'i bu ortak atanın mirasını taşıyor. Bilim dünyası, Karadeniz'den başlayan bu genetik yolculuğun, insan evriminin en hızlı ve en etkileyici değişimlerinden biri olduğunu kabul ediyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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