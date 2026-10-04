Mavi göz renginin 10 bin yıllık gizemi çözüldü: Ortak ata Karadeniz bölgesinden çıktı!

Mavi göz renginin kökeni Karadeniz'e ulaştı. Kopenhag Üniversitesi, mavi gözlü tüm insanların DNA'sında aynı "genetik şalteri" tespit ederek ezber bozan bir araştırmaya imza attı. Yaklaşık 10 bin yıl önce gerçekleşen bu genetik değişimin izini süren bilim insanları, ilk mavi gözlü insanın Karadeniz'in kuzeybatısında yaşadığını belirledi. İşte tüm dünyada yankı uyandıran araştırmanın perde arkası...
Bilim insanları, dünyanın farklı bölgelerinden binlerce mavi gözlü insanı inceledi. Sonuç şarttı: Her birinin DNA'sında aynı mutasyon noktası vardı. Bu da mavi gözün bağımsız olarak farklı yerlerde değil, tek bir kişide başlayıp dünyaya yayıldığını kanıtlıyor.
Bilimin en ilginç açıklamalarından biri de şu: Aslında mavi göz diye bir pigment yoktur. Mavi gözlü insanların irisi pigmentten yoksundur ve ışık tıpkı gökyüzünde olduğu gibi dağılarak mavi görünür. Yani mavi gözler aslında bir "optik illüzyon"dur.
Vücudumuzda göz rengini belirleyen genlerde bir "şalter" bulunur. Karadeniz'deki o ortak atada bu şalter "kısıldı" ve kahverengi pigmentin gözlere ulaşması engellendi. Eğer şalter tamamen kapansaydı, o kişi bir albino olurdu; ancak bu mutasyon sadece "mavi"yi yarattı.
Eğer gözleriniz maviyse, İzlanda'daki bir balıkçıyla ya da Avustralya'daki bir doktorla aynı genetik mirası paylaşıyor olabilirsiniz. Bilim insanları, mavi gözlülerin her birinin binlerce kuşak öncesinden birbirine bağlı birer "kuzen" olduğunu belirtiyor.
Bu mutasyonun Avrupa'da bu kadar yaygın olmasının sebebi, o dönemdeki doğal seçilim ve göç yolları. Tarımın yayılmasıyla birlikte Karadeniz'den kuzeye doğru giden topluluklar, bu geni soğuk iklimlerde daha baskın hale getirdi.
Bazı araştırmalar, mavi gözlü insanların ışığa karşı daha hassas olduklarını ancak karanlık ortamlarda kahverengi gözlülere göre hafif bir avantaj sağlayabildiklerini öne sürüyor. Ayrıca acı eşiği konusunda da bazı genetik bağlantılar üzerinde duruluyor.
Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %8'i bu ortak atanın mirasını taşıyor. Bilim dünyası, Karadeniz'den başlayan bu genetik yolculuğun, insan evriminin en hızlı ve en etkileyici değişimlerinden biri olduğunu kabul ediyor.