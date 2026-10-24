Mavi ve kırmızı bültenle aranan firariler İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Moğolistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan ''Mavi Bülten'' ile aranan Mandukhai Dashdemberel ve "Hırsızlık" suçundan ''Kırmızı Bülten'' ile aranan Odbayar Otgonbat isimli iki kişinin İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki bir adreste saklandıklarını tespit etti. Firari Mandukhai Dashdemberel'in aynı zamanda Moğolistan'daki azılı bir oto hırsızlık şebekesinin üyesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Suç ortağı olan iki sevgilinin birlikte Moğolistan'a uyuşturucu madde gönderdikleri iddia edildi. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan ve sevgili olan iki firari de saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki suç ortağı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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