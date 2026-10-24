Haberler Yaşam Haberleri Mavi ve kırmızı bültenle aranan firariler İstanbul’da yakalandı
Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:40 Son Güncelleme: 24.10.2026 09:56

Mavi ve kırmızı bültenle aranan firariler İstanbul’da yakalandı

Moğolistan adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan Mavi Bülten ile aranan,i ve “Hırsızlık” suçundan ‘’Kırmızı Bülten’’ ile aranan iki firari, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emir SOMER Emir SOMER
Mavi ve kırmızı bültenle aranan firariler İstanbul’da yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Moğolistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan ''Mavi Bülten'' ile aranan Mandukhai Dashdemberel ve "Hırsızlık" suçundan ''Kırmızı Bülten'' ile aranan Odbayar Otgonbat isimli iki kişinin İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki bir adreste saklandıklarını tespit etti. Firari Mandukhai Dashdemberel'in aynı zamanda Moğolistan'daki azılı bir oto hırsızlık şebekesinin üyesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Suç ortağı olan iki sevgilinin birlikte Moğolistan'a uyuşturucu madde gönderdikleri iddia edildi. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan ve sevgili olan iki firari de saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki suç ortağı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

#İSTANBUL #SARIYER #İSTANBUL EMNİYETİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi ve kırmızı bültenle aranan firariler İstanbul’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA